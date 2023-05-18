В Гомеле завели уголовное дело на «ябатьку», который агитировал за Лукашенко 7 18.05.2023, 11:49

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Поклонник диктатора может лишиться не только своего бизнеса, но и свободы.

Агитировал за Лукашенко, ходил на провластные митинги, а теперь оказался под следствием. В одной из социальных сетей появился видеоролик, записанный директором гомельского ЧСУП «Линия Сноса».

«Флагшток» рассказал показательную историю о том, как один из наиболее ярых поклонников белорусского диктатора может лишиться не только своего бизнеса, но и свободы.

Свое видеообращение директор и владелец гомельского предприятия по переработке отходов «Линия Сноса» Юрий Сулим адресует лично Лукашенко. Он рассказывает, как агитировал за беларусского диктатора во время избирательной кампании 2020 года, как вместе со своими работниками посещал прорежимные митинги:

Из документов, представленных в видеоролике, следует, что ЧСУП «Линия Сноса» перечисляла средства в избирательный фонд Лукашенко и даже разработала в его поддержку свой агитационный плакат.

Однако, несмотря на преданность режиму, после выборов в отношении компании и ее руководства было заведено уголовное дело.

«С 1 ноября 2022 года производство полностью остановлено. Нам вменяют захоронение отходов, хотя мы использовали битый кирпич для строительства собственного производства», — говорит Юрий Сулим.

10 ноября 2022 года в отношении Юрия Сулима было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 424 «Злоупотребление властью или служебными полномочиями», повлекшее тяжкие последствия. Максимальное наказание по данной статье предполагает до 10 лет лишения свободы.

В постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что осенью 2015 года на земельном участке в Бобовичском сельсовете, принадлежащем ЧСУП «Линия Сноса», были закопаны строительные отходы. Следователи усмотрели в этом нарушение природоохранного законодательства и оценили нанесенный ущерб в 15 858 базовых величин (на сегодня — 586,7 тыс рублей).

Руководитель ЧСУП «Линия Сноса», в свою очередь, указывает на то, что использование строительных отходов для подсыпки земельного участка следует расценивать как вторичное использование, а не захоронение. И такая интерпретация природоохранного законодательства уже однажды срабатывала.

В феврале 2010 года фирма выиграла тендер по сносу старых зданий в центре Гомеля. Образовавшие строительные отходы позже были использованы на подсыпку гомельских дорог. Разрешение на это от местных властей было получено. Однако после этого прошла проверка Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, по итогам которой было заявлено, что подсыпку под дорогу надо было регистрировать как объект по использованию отходов. В итоге ЧСУП «Линия Сноса» выставили претензии почти на 2,5 млн USD.

10 лет назад в отношении директора предприятия также было возбуждено уголовное дело, однако прокуратура встала на сторону ЧСУП «Линия Сноса» и дело было закрыто.

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