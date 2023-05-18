«Путин в отчаянии раскрывает карты» 1 18.05.2023, 12:06

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Россия показала ограниченность и уязвимость своего оружия.

Страна-агрессор Россия начала использовать свои передовые ракеты «Кинжал», пытаясь поразить территорию Украины. Такие ракеты в РФ называют гиперзвуковыми, заявляя, якобы максимальная скорость ракеты составляет до 4080 м/c (14 688 км/ч).

Однако последние события как раз указывают на то, что запас ракет в России уже заканчивается. Также уже исчерпываются запасы 400 беспилотников, которые страна-агрессор закупили у Ирана. Об этом заявил британский военный аналитик и вице-маршал авиации Шон Белл, сообщает Sky News.

Также он отметил, что российский диктатор Владимир Путин был вынужден «раскрыть карты», и теперь западные государства могут научиться эффективно противостоять таким российским ракетам.

«Это показывает доступные возможности, но также уязвимость и ограниченность. Западные страны теперь могут составить представление о возможностях РФ и быстро разработать контртехнологии», – отметил аналитик.

Также он добавил, что для России ранее такие ракеты были своеобразным сдерживающим фактором, но только до того момента, как российские оккупанты начали их использовать.

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