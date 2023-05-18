Клубничный сезон на Полесье: сколько стоит ягода? 3 18.05.2023, 12:06

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фото: kp.by

В продаже появилась лунинецкая и столинская клубника.

Середина мая – начало клубничного сезона на Полесье. В этом году первую белорусскую клубнику продавали на минском Комаровском рынке по 55 рублей за кг.

На рынке в Пинске первые ягоды появились чуть позже. Цены начинались от 35 рублей за кило, пишет сайт «Медиа-Полесье».

В середине мая стоимость красных ягод упала наполовину. Так, 11 мая пинскую клубнику продавали уже по 25 рублей за килограмм.

К слову, в прошлом году в середине мая клубнику из Иванова и Пинска продавали на рынке в столице Полесья по 17-18 рублей за кило.

Но не только на рынках можно купить клубнику. Объявления о продаже появились на сайте в Интернете.

Например, клубнику из Лунинецкого района продают от 15 рублей за кило. Цена зависит от объёма ягод.

В объявлении о продаже пинской клубники указали стоимость 20 рублей за кг. Но и в этом случае цена зависит от объёма и места доставки. При этом продавец уточняет, что возможна продажа от одного кг до 700 кг в день.

Но самой доступной по стоимости оказалась столинская клубника. Килограмм продают по 10 рублей.

Обычно первая клубника появляется в продаже в конце мая. Например, в 2017-м первую ягоду начали продавать во Дворце (деревня в Лунинецком районе) с 27 мая по 7 рублей за литровую банку, в 2016 году – с 25 мая по 5 рублей, в 2015 – по 3 рубля.

В 2019 году, наоборот, клубничный сезон начался 14 мая. За литровую баночку просили 10 рублей, за пол-литровую баночку – 5 рублей. Как поделился один из фермеров, первая ягода созрела позже, чем в прошлом. Тогда первую клубнику семейство собирало уже 6 мая. Сказалась погода: весна выдалась прохладной.

В 2020 году клубники было мало, вымерзла вся. Но некоторые жители Лунинетчины смогли попровавать первые ягоды уже 7 мая. Всё благодаря технологиям. В 2021 году погода подвела: солнечных дней было больше, но холодно и, как результат, – клубника зрела плохо. Первые ягоды из теплицы продавали в 20-х числах мая.

В прошлом году в апреле были ночные заморозки, а в мае на Лунинетчине дважды прошёл град. И клубничный сезон начался позже. На рынке во Дворце первые красные ягоды появились в конце мая.

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