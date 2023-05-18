ISW: Российские силовики подали «сигнал» Пригожину 1 18.05.2023, 12:15

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Противостояние вышло на новый уровень.

Российские силовики пытаются подать сигнал главарю «Вагнера» Евгению Пригожину, что он должен покинуть свои политические амбиции. Сообщается, что силовики, вероятно, запугивают других чиновников, чтобы те не сотрудничали с Пригожиным.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Как рассказывается, российские СМИ начали утверждать, что Пригожин использует битву за Бахмут и войну в Украине в качестве своей политической кампании, а не за интересы России.

В частности, такая информация распространяется в некоторых российских Telegram-каналах, которые связаны с администрацией президента РФ. В этом отношении СМИ прямо поинтересовался у Пригожина, считает ли он, что российские силовики используют эти каналы Telegram, чтобы посылать сигналы ему. Так, Пригожин подтвердил, что «недавно» встречался с одним российским чиновником, который обвинил его в сознательном продвижении собственных интересов. Он подчеркнул, что этот чиновник не является президентом РФ Владимиром Путиным, но намекнул, что подобные настроения распространены и в Администрации президента РФ.

Как сообщает ISW, вероятно, российские силовики применяют определенное давление на чиновников, связанных с Пригожим, с целью воспрепятствовать их сотрудничеству с лидером «Вагнера». Отмечается, что Пригожин теряет контакт с главой Госдумы РФ Вячеславом Володиным и поругался с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко, изначально поддерживавшим его инициативы. По сообщениям, Володин прекратил содействовать планам «Вагнера» во избежание конфликта с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Однако, кажется, что попытки запугать Пригожина силовыми структурами не дают результатов. Лидер «Вагнера» заявил, что он готов сойтись с «бюрократами» и обвинил их в попытке расширить свои полномочия, используя Вагнера для проведения военных действий.

Ранее сообщалось, что Кремль предположительно готовит механизмы дискредитации основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина как предателя. Российские официальные лица угрожали ему таким шагом в случае, если тот попытается шантажировать минобороны РФ, чтобы оно предоставило ему больше боеприпасов, угрожая уйти из Бахмута.

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