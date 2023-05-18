С турецкой баней хамам и шикарным видом: по чем продают элитные коттеджи под Минском 2 18.05.2023, 12:39

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Цены на недостроенные «коробки» впечатляют.

С турецкой баней хамам, шикарным видом из окна или по соседству с глухим лесом — сегодня под Минском можно найти дома на любой вкус и кошелек.

Журналисты onliner.by отправились к Дубровскому водохранилищу и посмотрели на элитные коттеджи без отделки. Цена на такие «коробки» — от $230 000.

С зоной барбекю и бассейном

Мы в деревне Прилепы Смолевичского района. Здесь живописно: коттеджный поселок располагается прямо на берегу Дубровского водохранилища, где организована пляжная зона и круглогодичная рыбная ловля, а в ста метрах от него находится Прилепский заповедник с невероятными пейзажами. Неподалеку — известный спортивный комплекс «Раубичи» и горнолыжный центр «Силичи». В Прилепах и находится первый дом. Коттедж в стиле барнхаус, имеющий площадь 480 «квадратов» и участок на 12 соток (есть возможность расширения до 25), продается за $319 000 по курсу. Хозяин VIP-коттеджа Дмитрий строил его для себя и своей семьи, но, говорит, со временем обстоятельства изменились, и дом решили выставить на продажу.

— Строительные работы отчасти выполнял сам, у меня уже есть опыт в этом деле. Для решения более сложных вопросов приглашали специалистов. Дизайнеров не нанимали, все делали на свой вкус: частенько путешествуем по миру, поэтому натренировали насмотренность. Надо сказать, что преимущество барнхауса не только в его внешнем виде, который будет актуален еще много лет, но и в прочности: это крепкий каменный коттедж с монолитным плитным фундаментом, монолитными поясами и ригелями, — рассказывает мужчина.

На данный момент коттедж полностью готов под чистовую отделку: разведены все коммуникации, выполнена отделка котельной, весь дом оштукатурен. Дмитрий рассказывает, как тут все устроено:

— Стены выполнены из газосиликатных блоков с организацией вентилируемого фасада из фальца и планкена сибирской лиственницы. Фасад утеплен минватой, уложена пароизоляционная мембрана. Кровля — стропильная система из увеличенных стропил, дважды пропитанных антисептиком. Установлены пароизоляционные и гидроизоляционные мембраны, выполнено перехлестное утепление минватой. Окна — из немецкого профиля А-класса с двухкамерными стеклопакетами, заполненными аргоном и покрытыми энергосберегающим напылением с коэффициентом теплопроводности 1.0. Снаружи заламинированы согласно архитектурному решению.

Коттедж трехуровневый. По плану на цокольном этаже будут располагаться спортзал, бильярдная, котельная, большая прачечная, комната отдыха, санузел, а также кладовая, мастерская и комнаты для хранения хозинвентаря. Также в цоколь предусмотрен отдельный вход со двора.

Первый этаж коттеджа имеет площадь 190 «квадратов» и две террасы: на одной удобно организовать зону для барбекю, на второй предусмотрен плавательный бассейн, для которого выполнена бетонная подготовка чаши с прокладкой всех коммуникаций. Также на этаже располагаются прихожая, санузел, гардеробная, кухня и большой холл площадью 60 «квадратов», где предусмотрено место для камина. Есть и изолированная спа-зона общей площадью 70 «квадратов», в которой имеются русская парная баня, хамам, джакузи и душевая. В сухой зоне спа-комплекса предусмотрены комната отдыха, раздевалка и санузел.

На втором этаже, площадь которого 100 «квадратов», расположены большой холл, спальня хозяев с гардеробной, санузлом и выходом на террасу, еще одна двухуровневая спальня и детская комната. Также на этаже имеются ванная комната и гардеробная.

— Конечно, будущие владельцы смогут организовать пространство так, как им будет удобно, мы все предусмотрели. По всему дому разведено электричество, выведены кабели для освещения, витые пары к каждому телевизору и роутеру, спутниковое телевидение и линии системы видеонаблюдения по периметру дома. Отопление газовое, полы с водяным подогревом. При необходимости можно предусмотреть полную автоматизацию управления отоплением по отдельности для каждого помещения, — добавляет Дмитрий.

Что еще продают?

Парочку приличных недостроев мы нашли в деревне Губичи Минского района. Несмотря на довольно высокую цену, дома продаются по себестоимости, уверяет специалист агентства недвижимости «Твоя столица» Наталья Латышева:

— Цена дома формируется на основании его месторасположения, размера самого участка и качества строительства. Чем оно выше, тем дороже будет довести участок до ума. На торг хозяева идут редко, на это должна быть объективная причина, ведь каждому хочется вернуть средства, вложенные в стройку. В основном ждут покупателя, который будет готов заплатить заявленную ими сумму.

А почему бы не купить голый участок и не возвести там дом, который придется по вкусу? Наталья объясняет:

— В хороших местах голых участков практически не осталось. Бывают случаи, когда люди покупают готовый дом с отделкой под снос или реконструкцию и полностью переделывают под себя, ведь у тех, кто интересуется «элиткой», запросы довольно высокие.

Один из объектов находится на территории будущего элитного поселка закрытого типа, который состоит из десяти домов, выполненных по одному проекту. Изначально застройщики должны были продавать дома уже полностью готовыми для проживания. Однако после того как девелоперы разошлись, часть построек продается без отделки.

— Несмотря на то, что дома продаются отдельно, концепция поселка должна быть соблюдена, поэтому фасад не должен выбиваться из общей картинки. В скором времени начнутся строительные работы по его отделке. Если до этого коттедж не выкупят, цена на него значительно вырастет.

Сейчас готовую коробку без отделки с участком в 25 соток можно приобрести за $230 000 в эквиваленте. Из преимуществ — свой выход в лесной массив и чистое озеро в пешей доступности.

Цена второго объекта в Губичах уже выше: за дом с участком в 25 соток просят $400 000 по курсу. Коттедж расположен на возвышенности, к нему проведены все коммуникации, на территории есть баня под чистовую отделку и просторная терраса. Также прилагается готовый дизайн-проект дома и интерьера.

— Архитектор, работавший над этим проектом, продумал грамотное решение — установить панорамные окна в каждой комнате так, чтобы из них открывался шикарный вид на Дубровское водохранилище. Выглядит и правда очень эффектно!

В нашей базе «Дома и квартиры» есть еще несколько объектов в этом районе. Например, этот двухэтажный VIP-коттедж без отделки площадью 282 «квадрата» продают за $220 000. Участок огорожен капитальным забором, в дом заведена скважина, проведены газ и электричество. Внутри установлена монолитная лестница и камин, окна застеклены. Фасад дома полностью оштукатурен, на крыше уложена гибкая черепица.

Есть дома и подороже. За этот объект с частичной отделкой просят $370 000. Помимо основного дома, на участке двадцать пять соток, находится гараж, в нем на первом этаже — помещение на две машины, а на втором — бильярдная комната. Также предусмотрен дом для работы и отдыха охраны. Сам коттедж площадью 338 «квадратов» трехуровневый. На цокольном этаже находятся котельная, электрощитовая, сауна с душевой и комнатой отдыха, санузел, гардероб и большая кухня с выходом во двор. Две большие спальни, кухня, санузел и гостиная с камином разместились на первом этаже. Особый интерес вызывает мансардный этаж, где по плану должен находиться рабочий кабинет, спальня с гардеробом и санузел. Как сказано в объявлении, в доме разведены все коммуникации (отопление, водоснабжение, электричество, вентиляция), он полностью готов к чистовой отделке.

Специалист отмечает, что такие объекты сейчас продаются редко. Да и разбирают их не сразу: объявления о продаже элитных недостроев могут висеть на сайте несколько лет. Однако находятся ценители уникального, которые рассматривают для себя исключительно VIP-объекты:

— Дома просматривают, интерес к ним сохраняется. Спрашивают про них и иностранцы, правда, у некоторых возникают вопросы с переводом денег в нашу страну, сумма все-таки немаленькая.

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