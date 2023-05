Найдена уникальная запись песни «Дорогой длинною» с гастролей «Песняров» по США в 1976 году 18.05.2023, 13:03

Запись обнаружили в личном архиве.

В YouTube опубликована уникальная запись песни «Дорогой длинною», сделанная во время выступления «Песняров» в США в 1976 году. Она нашлась в личном архиве участника группы The New Christy Minstrels Дениса Скотта, пишет «Комсомолка».

Эти гастроли, первое выступление коллектива за океаном, давно обросли легендами. Например, о том, как «Песняры» ехали выступать в качестве экзотики, но уже со второго концерта закрывали шоу, совместные с группой The New Christy Minstrels. Денис Скотт говорил спустя 40 лет после тех концертов:

- Аудитория поначалу даже не представляла, чего и ждать. Большинство слушателей, вероятно, никогда не слушали музыки хотя бы русского происхождения. Но когда «Песняры» исполнили пару песен, все сомнения были развеяны. Это был неожиданный результат, а люди в зале, по меньшей мере, становились частью музыкальной истории.

Лидер же белорусского ВИА Владимир Мулявин признавался по приезду из США:

- Тогда нам приходилось на каждом концерте работать до изнеможения. Чего греха таить - бывает, у себя дома мы иногда и расслабляемся: все-таки отработать два отделения тяжеловато. Там за пятьдесят минут «выжимали» из себя все. Ведь представляли свою страну.

Среди песен, которые исполняли «Песняры», были «Александрына», «Вераніка», «Крик птицы». Совместно с американцами белорусы записали за 4 дубля на студии Columbia в Нэшвилле «Добры вечар, дзяўчыначка», «Вераніка» (обе на белорусском и английском) и «Расцвела сирень» (на русском и английском) для планировавшейся, но так и не вышедшей пластинки. А завершала концерт как раз «Дорогой длинною», которая тогда уже была известна на западе как Those were the days my friend и исполнялась рядом звезд разного масштаба.

Сооснователь ансамбля, заслуженный артист Беларуси Владислав Мисевич вспоминал в своей книге «Песняры». Я роман с продолженьем пишу…», что этот номер в аранжировке пианиста Анатолия Гилевича был оговорен еще до гастролей. Звуки вступления и проигрыши, к слову, напоминают заставку в фильмам о Джеймсе Бонде.

Также на записи 1976 года мы слышим представление белорусов от их американских коллег под реальную овацию в зале. Звучат слова, что будет представлен еще один номер и публика сможет еще раз услышать «фольк-рок-бэнд «Песняры», играющий национальную музыку. Основную партию под переливный звон, словно от упомянутой в песне тройки с бубенцами, ведет в куплете Леонид Борткевич, а в припеве прежде всего слышим Владимира Мулявина. А второй куплет исполняют The New Christy Minstrels. Онb же на подпевках в отдельных местах русскоязычных партий.

