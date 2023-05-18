Сбежавший в Норвегию экс-командир «Вагнера» решил вернуться в Россию 30 18.05.2023, 13:42

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Андрей Медведев

Андрей Медведев обратился в российское посольство в Осло.

Попросивший убежища в Норвегии 26-летний бывший командир российской ЧВК «Вагнера» Андрей Медведев заявил, что хочет вернуться в Россию, даже если это может представлять риск для его жизни, сообщает Reuters.

Медведев сказал, что чувствовал себя «каким-то мальчиком в большой игре», частью которой он больше не хочет быть.

«Недавно я решил, что готов вернуться в Российскую Федерацию. Я обратился в российское посольство в Осло за помощью, чтобы мне помогли вернуться», — сказал экс-вагнеровец. Он добавил, что принял это решение самостоятельно.

«Я надеялся, что смогу найти здесь (в Норвегии. — Прим. ред.) мир и покой, что смогу оставить всю политику, войну, армию позади, но как-то не получилось», — сказал Медведев.

По его словам, 18 мая он подаст документы, необходимые для возвращения в Россию.

«Посмотрим, что будет в России. Если меня убьют — хорошо. Не убьют — большое спасибо. Если буду жить — еще большее спасибо», — добавил он.

Напомним, ранее Медведев, который назвал себя командиром 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК «Вагнера», сбежал в Норвегию и запросил политическое убежище в стране. В интервью СМИ он рассказывал о казнях «отказников», совершенных в ЧВК.

По данным правозащитников, экс-вагнеровец нелегально пересек российско-норвежскую границу в Мурманской области «под лай сторожевых псов и выстрелы в спину от сотрудников погранслужбы ФСБ» 12 января.

Недавно Медведева судили из-за инцидента с дракой возле бара в норвежской столице, среди пунктов обвинения было насилие в отношении полицейских. По этому пункту суд его оправдал. По остальным обвинениям ему назначили 14 суток лишения свободы условно.

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