Лукашенко опозорился заявлением об украинском контрнаступлении 29 18.05.2023, 13:49

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Диктатор рассказал о том, что ему видно «из-за забора».

Комментируя разговоры об украинском контрнаступлении Лукашенко отметил, что «может иметь место дезинформация», сообщает пресс-служба диктатора.

«Должен сказать, самая большая дезинформация — этот «контрнаступ». Никакого «контрнаступа», с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо», — заявил Лукашенко.

Напомним, что российские СМИ и «военные блогеры» на днях заявили о начале контрнаступления ВСУ.

Отметим, прогнозы Лукашенко хода войны в Украине, мягко говоря, не отличаются точностью.

Еще 5 февраля 2022 года, примерно за три недели до старта полномасштабного вторжения России в Украину (в том числе с территории Беларуси), он заявил, что возможная война Украины против России и ее союзников по ОДКБ «продлится максимум три-четыре дня».

В марте 2022 года, уже после начала войны, Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS сделал еще один прогноз сроков окончания войны — не такой конкретный, но не менее категоричный: «Я убежден, что в ближайшее время этот конфликт, операция России, закончится миром».

А 1 сентября прошлого года Лукашенко поделился новыми точнейшими инсайдами о приближении окончания войны: «В ближайшее время развязка будет».

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