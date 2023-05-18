La Repubblica: Россия потерпела четыре поражения и распадется на куски 2 18.05.2023, 14:14

4,982

Кремль проиграл не только на поле боя.

За время полномасштабной войны против Украины российская армия потерпела четыре масштабных поражения, включая провальное «зимнее наступление» и неспособность захватить небольшой город Бахмут на Донетчине. Российский диктатор Владимир Путин проиграл не только на поле боя, но и на международном уровне.

Катастрофа, которую повлекло за собой решение Путина начать полномасштабное вторжение в Украину, в конечном счете приведет к распаду Российской Федерации на куски. Такое мнение высказал профессор истории Неаполитанского университета, один из самых известных в Италии знатоков истории и современной ситуации в Восточной Европе и России Андреа Грациози в интервью La Repubblica.

Профессор уверен в том, что поражение России в войне против Украины неотвратимо. Впрочем, скорого окончания боевых действий ждать не стоит, ведь агрессор до сих пор удерживает часть территорий Украины и по-прежнему имеет оружие.

«Боюсь, что не скоро (закончится война в Украине. – Ред.), к сожалению. Войны заканчиваются по двум причинам: либо есть явный побежденный и победитель, либо вследствие военного, экономического истощения. В этом случае нужен компромисс, чтобы выкристаллизовать ситуацию. Война в Украине может закончиться по этой второй причине. Следует помнить, что Путин уже проиграл на поле боя и на международном уровне. Однако Россия, заплатив очень высокую цену, продолжает удерживать некоторые территории Украины. И имеет тысячи термоядерных бомб», – подчеркнул Грациози.

Он отметил, что в Украине российская армия потерпела по меньшей мере четыре сокрушительных поражения, к которым, в частности, профессор относит и многомесячные штурмы небольшого города Бахмут Донецкой области. Это и обусловило крах Путина на поле боя.

«На поле боя его войско было разбито четыре раза. С отступлением от Киева, потерей Харьковщины на востоке, выходом из Херсона на юге и, наконец, с тупиком в Бахмуте. Кровавый тупик, но тот факт, что при такой массовой расстановке сил с прошлого летом Москве до сих пор не удалось взять маленький город, относит мясорубку Бахмута к потерям. Фактически зимнее наступление россиян провалилось. И тогда Путин проиграл во внутренних и внешних отношениях», – констатировал ученый.

Для России, по прогнозу Грациози, агрессивное, неспровоцированное вторжение на территорию Украины завершится катастрофой: распад государства-агрессора на куски так же неизбежен, как и проигрыш в войне.

«За первые десять лет правления действующий президент отстроил российское государство, но в ближайшие годы будет загонять его в бездну. Ущерб, который Путин нанес России, огромен. На международном уровне, чтобы дистанцироваться от Европы, с которой он многое делит, российский президент удовлетворился тем, что стал вассалом Китая. В России победила антиевропейская элита, и для многих россиян это катастрофа», - подчеркнул ученый.

Он также добавил, что сейчас в России нет тех, кто убрал бы ослепленного собственным псевдовеличием Путина и назвал российские «аргументы» в пользу войны против Украины, как то «нацизм», который в Кремле «увидели» в соседнем государстве, или «американский переворот» на Майдане в 2014 году, «московской пропагандистской чушью». В то же время, отметил Грациози, в эту чушь до сих пор верит даже часть итальянской общественности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».