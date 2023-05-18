«Купил кроссовки, потому что дорожал доллар» 1 18.05.2023, 14:27

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Белорусы рассказали, какую обувь выбирают и почему.

Журналисты citydog.io поинтересовались, какие модели кроссовок чаще всего выбирают минчане.

«Стельки этих кроссовок бывший владелец сбрызнул парфюмом»

АНАСТАСИЯ (21), фрилансер

– Кроссовки, которые со мной вот уже два года, – эти «найки». Я купила их на «Куфаре» за 100 руб. Помню тот вечер: поехала на Кальварийскую, телефон разряжен, новые дома эти запутанные – кошмар! Но всеми правдами и неправдами транзакция совершилась. Бонусом шел очень приятный парфюм, которым прошлый владелец сбрызнул стельки. Кроссовки им пахнут до сих пор.

«Найки» поначалу мне натирали, и было непонятно: то ли надо было на размер больше, то ли на размер меньше, то ли разносятся. Я даже пыталась их вернуть, но не срослось. Побыла таким покупателем, который сам не знает, чего хочет. Пыталась их продать, а в итоге просто выбросила стельки. До сих пор хожу без них.

Покупка пришлась на разгар войны, по причине чего со стороны окружающих поступало много жалоб на мою нативную поддержку России. Это вводило меня в печаль и в грусть, потому что я искренне люблю сочетание синего, белого и красного. Научилась абстрагироваться от косых взглядов и любить свои кроссовки несмотря ни на что. Так сказать, и в снег, и в солнце, и в дождь проливной. Короче, мои отношения с кроссовками пережили несколько эмоциональных горок.

Я долго искала интересные кроссовки – ни один «Силуэт» не справился с этим так, как «Куфар».

«Никогда не покупаю Adidas, от их моделей ассоциации с «палью»

ДАНИИЛ (31), программист

– На данный момент у меня достаточно скромная коллекция кроссовок: они долго у меня не задерживаются, потому что, к сожалению, быстро изнашиваются. Тем не менее испытываю большую любовь к моделям от New Balance. Нравятся их внешний вид, интересные цвета и элегантная форма.

Также выбираю Nike и Reebok в силу удобства и комфорта, которые необходимы в летнее время. Вообще редко ношу деловую обувь и лишь меняю цвет кроссовок в зависимости от серьезности ивента.

Практически никогда не носил обувь Adidas. Все их модели у меня ассоциируются с подделками с рынка (даже если модель 100% оригинальная), а также с ребятами в подворотне, которые обычно вежливо просят «прикурить».

«Покупаю только Nike Air Forсe и ни за что не променяю их на другие модели»

АЛИНА (25), SMM-специалистка

– До того как у меня началась «найковская» мания, я носила Adidas Stan Smith. Но, когда купила первую пару Nike Air Force, это была любовь с первого взгляда. Я тогда для себя еще открыла Фрэнка Оушена. Особенно мне заходила его песня Nikes. С тех пор я стала настоящей фанаткой Nike во всех проявлениях.

Во-первых, люблю Nike за комфорт. Во-вторых, за то, что их легко сочетать. В-третьих, мне очень заходит вся эстетика марки. Один раз я даже делала в историях Instagram что-то наподобие рекламы для них. Было забавно.

«Мои кроссовки слегка дедовские, но с молодежным настроением»

МАКСИМ (30), культуролог

– Для обзора выбрал эту пару, потому что она единственная чистая. Перед вами модель от польского бренда Ryłko. Официально они считаются полуботинками, но по факту это обычные кроссовки.

Верх у них из велюра, подкладка из натуральной кожи. Серый цвет тут идеален. Я – мышь, поэтому мои кроссовки подходят под все. Для человека с белорусской зарплатой это лучший вариант.

Стоят они 329 рублей 40 копеек. Немножко такие дедушкины и в то же время молодежные. Носятся прекрасно, ножка дышит, подошва не дубовая. Все как положено. Убить невозможно.

Раньше еще и в Ecco покупал. Но в последнее время там стало слишком дорого. Да и обувь оттуда даже при хорошем уходе очень быстро превращается в сморщенное нечто. По внешнему виду модели еще более дедовские, чем в других магазинах. Поэтому туда больше никогда не пойду.

«Купил кроссовки, потому что дорожал доллар»

КИРИЛЛ (22), видеограф

– В моей коллекции кроссовок всего четыре пары обуви. Две из них были импульсивными покупками.

В частности, New Balance и Vans я купил очень быстро, особо не задумываясь. Тогда начал расти доллар, поэтому решил срочно взять какие-нибудь кроссовки, пока цены в магазинах не успели поднять.

Моя самая любимая обувь – это Converse All Star. Они уже суперпоношенные, но выкинуть их мне не позволяет совесть, потому что историй с ними связано действительно много: сотни километров, десятки полей, много падений с велосипеда и скейта, несколько стран, которые я обходил именно в них.

Признаюсь, это мои вторые конверсы, потому что первые я сносил за год, так как носил их не снимая. Искренне считаю, что это самая красивая обувь в мире. Они идеально подходят к любому образу и к любому настроению.

В моей коллекции есть Adidas Samba OG. Это мои первые кроссовки от Adidas. Они очень удобные, минималистичные и красивые. Давно хотел их себе купить, потому что слышал про их удобство, да и внешне они мне очень даже нравились.

Увидел их в очередной раз на каком-то инфлюенсере в TikTok и понял, что точно куплю. В Минске их, к сожалению, не было, поэтому попросил подружку привезти из Варшавы.

Интересных историй с ними пока не приключилось, и, может, оно и к лучшему, потому что обычно все эти истории приводят к дыркам в подошве.

«Сейчас купила бы что-то полегче»

КАРИНА (29), менеджер

– Я работаю в офисе, поэтому из-за дресс-кода чаще обуваю кожаные ботинки или туфли. Из кроссовок у меня только одна пара от Puma. Купила их в прошлом году примерно за 100 долларов, чтобы просто обновить гардероб.

До этих кроссовок у меня были какие-то дешевые из Bershka – вариант не особо удачный: спустя год не очень частой носки они чуть ли не разваливались у меня на ноге.

Эти кроссовки достаточно плотные, потому что сделаны из натуральной кожи. Летом в них довольно жарко, поэтому обуваю обычно весной или осенью. В целом они вполне удобные, но первое время ужасно натирали ноги: пришлось даже купить специальную насадку на пятку, чтобы было комфортнее. Сейчас я их уже разносила, поэтому ощущаются как тапочки.

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