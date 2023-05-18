Украинская разведка: Россияне готовятся к отступлению в Крыму 18.05.2023, 14:36

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Развязка наступит скоро.

Россияне рассматривают свое отступление в Крыму как реалистичный сценарий. Об этом 18 мая сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, который транслировал телеканал «Рада».

«Мы видим, как готовятся к неминуемому продолжению деоккупации, освобождения Украиной своих земель, как готовят несколько линий тех же траншей, эшелонированную оборону. Важно, что это делается на севере Крыма. Это говорит о том, что россияне как реалистичный сценарий рассматривают в том числе отступление к определенным рубежам», – сказал он.

По его словам, пропаганда рассказывает, что все хорошо и все по плану, но оккупанты и коллаборанты уже продают недвижимость и вывозят имущество из Крыма в Россию.

«В принципе, они понимают, что развязка скоро», – сказал он.

Юсов добавил, что россияне не доверяют местному населению на захваченной территории, и это означает, что военные РФ понимают, что они там оккупанты.

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