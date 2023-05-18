«А потом скажут: скоропостижно скончался после долгой и продолжительной болезни» 18.05.2023, 14:42

3,050

Едва живой диктатор окончательно «десакрализизовался».

15 мая Александр Лукашенко появился перед телекамерами на шестой день отсутствия: с перебинтованной рукой, нездоровым цветом лица и осипшим голосом. В последующие дни кадры с ним также свидетельствовали о том, что диктатора проблемы со здоровьем.

Однако ни он, ни кто-либо другой из его окружения комментировать ситуацию не стали.

Ранее провластный пропагандист Александр Шпаковский написал в Facebook, что «эпоха Лукашенко заканчивается».

Политолог Анатолий Котов в комментарии udf.name отметил, что Лукашенко и его окружение боятся разрушить миф о «здоровье» дикатора.

«О здоровье диктаторов не принято говорить. Традиция такая выработалась, потому что нет четкой системы преемственности. Поэтому на столе термокружка, в руках у охраны фекальный чемоданчик, а один из самых близких людей – медик. Диктатура рано или поздно создает культ личности. Здоровье, отменные результаты в спорте. Но заканчивается все тем же «крепким рукопожатием» и «творожком на завтрак». Когда внимание обращают не на мощный торс, а на то, что уверенно кинул ручку. Рассказать правду – признать, что миф о «вечном здоровье» разрушен», – сказал Котов.

Следствием этого станет то, что «слабый диктатор очень быстро десакрализируется».

«Поэтому о здоровье будут молчать до последнего. А потом скажут: скоропостижно скончался после долгой и продолжительной болезни на боевом посту. Но равным образом не стоит и обращать внимания на диагнозы, поставленные кем угодно по фотографии и видео», – считает Котов.

Разделяет ли он мнение пропагандиста Шпаковского о том, что эпоха Лукашенко заканчивается?

«Она закончилась в 2020-м. С тех пор мы видим болезненную, но не быструю, а от того опасную агонию. За почти три года были попытки самореформирования режима. Но все они упираются в то, что центральное звено в ней зацементировано и неизвлекаемо. Уберешь его и хрупкий баланс рухнет. Любой преемник будет вынужден двигаться или на Восток или на Запад. А это означает финал для диктатора», – полагает Котов.

Он добавил:

«Лукашенко не вписывается ни в одну из конфигураций. Поэтому те, кто поумнее уже сейчас пытаются представить, а какая она эпоха «после». Болезнь диктатора повышает градус осторожных разговоров в коридорах самой власти, устраняя самой главное – лояльность в отношении конкретной личности. Потому что основа этой лояльности страх перед диктатором и безнаказанность в отношение всего и всех».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».