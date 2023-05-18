Наталья Радина: Белорусские чиновники понимают, что шансов выжить у режима нет 1 18.05.2023, 14:52

Наталья Радина

Фото: Charter97.org

Победа Украины станет катализатором.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем YouTube-канала известного журналиста Евгения Киселева. Главная тема разговора — болезнь и исчезновение Лукашенко.

Белорусская журналистка не считает, что диктатор смертельно болен:

— На смертном одре Лукашенко не находится. Его продемонстрировала пресс-служба. Да, он напоминал восковую фигуру из музея мадам Тюссо. Очевидно, что он серьезно болен. Позднее появилось видео, но лучше бы они его не показывали. Стали очевидны его проблемы со здоровьем. Лукашенко не только с трудом говорит, но и с трудом дышит. Ранее он отсутствовал на очень многих официальных мероприятиях в Минске, а 9 мая на параде в Москве мы все наблюдали, что он с трудом передвигается. Сейчас медики гадают, что может быть с белорусским диктатором. Версии самые разные, диагнозы ставятся по внешним признакам. Говорится, что это может быть ковид, возможно — миокардит, возможно — артрит, межпозвоночная грыжа, сахарный диабет. Список диагнозов очень длинный.

Однако, как отмечает главный редактор сайта Charter97.org, новость о болезни диктатора обрадовала белорусов:

— Практически все ждут, когда-же Лукашенко отойдет в мир иной, потому что ненавидят диктатора. Его отсутствие на протяжении десяти дней вызвало эйфорию и ожидание: «Неужели наконец-то он уйдет из нашей жизни. К сожалению, этого не произошло. Думаю, что Лукашенко серьезно болен, но это не какое-то смертельное заболевание. Нам еще предстоит серьезная борьба с этим диктатором.

Это персоналистский режим, он будет разрушаться. Режим не рухнет так быстро, как нам хотелось бы. Если бы не было войны в Украине, тогда да, я предполагаю, что два миллиона белорусов вышли бы на улицы, праздновали бы с шампанским смерть диктатора, а это привело бы к неизбежному приходу демократических сил в стране.

Наталья Радина призывает не верить разговорам о том, что Лукашенко имеет какую-то субъектность:

— Разговоры о том, что отношения между Путиным и Лукашенко сложные, они друг друга не переносят, длятся практически с 2000 года, когда Путин пришел к власти. На самом деле 2020 и 2022 показали, что у них все прекрасно в отношениях. В 20-м году именно Путин поддержал Лукашенко, когда тот проиграл выборы. Он сохранил власть именно благодаря поддержке со стороны Кремля. В 2022 году Лукашенко отплатил ему абсолютно полной поддержкой во время войны против Украины.

Сегодня я не верю, что Лукашенко как-то мешает Путину наносить ракетные удары из Беларуси. Думаю, в этом нет острой необходимости, не нужно привлекать белорусскую армию, потому что ее боеспособная часть, 15-17 тысяч человек, серьезно изменить ситуация на фронте не сможет. Пока хватает российского «пушечного мяса».

А что касается ракетных обстрелов, то они происходят. Недавно Госпогранкомитет Украины заявлял, что дроны «Шахед» продолжают лететь с территории Беларуси по Черниговской, Житомирской, Ровенской и Киевской областям. А ракетные обстрелы могут продолжиться в любой момент. Они ведь закончились не в сентябре-октябре этого года, как заявляется.

Вот сейчас, например, скандал в Польше: российская ракета упала возле города Быдгощ, ее обнаружили только через четыре месяца. Выяснилось, что она была выпущена с территории Беларуси. Более того, я читала в репортажах иностранных медиа, то же BBC сообщило, что в декабре с территории Беларуси продолжался ракетный обстрел Украины.

Я не могу понять, почему нет серьезной реакции со стороны самой Украины и со стороны стран НАТО, ведь по сути это нарушение пятого пункта договора Североатлантического Альянса. Тогда появляется вопрос: почему нет реакции? Необходимо собирать Совбез, обсуждать. Диктатура Лукашенко — это серьезная угроза для безопасности региона сегодня.

Главный редактор сайта Charter97.org обращает внимание на то, что Китай может удерживать Путина от того, чтобы задействовать белорусскую армию в войне против Украины:

— Мы знаем, что санкции обходятся. Нефтепродукты идут через Россию. Также перепродается белорусский калий. К сожалению, сейчас есть много лазеек для обхода санкций. Возвращаясь к теме, почему нет обстрелов с территории Беларуси или почему белорусская армия не вступает в войну, это невыгодно Путину. Через Беларусь обходятся экономические санкции. В случае, если будет идти массированный ракетный обстрел или же в войну вступит белорусская армия, будут закрыты границы с Евросоюзом и будут просто перекрыты транспортные пути, которые необходимы не только России, но также и Китаю. Ведь китайские товары наземным путем идут через территорию Беларуси. В этой ситуации им невыгодно ужесточение санкций, более того, закрытие границ с Евросоюзом.

Есть ли недовольство среди белорусских чиновников? Наталья Радина считает, что номенклатура понимает, что у режима Лукашенко нет шансов выжить:

— Недовольство есть у всех здравомыслящих людей, которые остались в белорусском правительстве, у тех, кто в состоянии просчитывать развитие ситуации на несколько шагов вперед. Они понимают, что режимы Путина и Лукашенко — это тупик. Это режимы, которые развязали войну против Украины, с которыми сегодня борется весь мир. Конечно же, шансов выжить у них нет. Мы можем гадать, сколько будет длиться война: год, полтора, но мы однозначно знаем, что эта война закончится победой Украины и падением режимов Путина и Лукашенко.

Белорусские чиновники, конечно же, это понимают, но они скованы страхом. Уровень репрессий в стране колоссальный. В стране арестовывают и сажают в тюрьмы не только политически активных граждан. Репрессии идут в отношении разных слоев населения. В том числе — против чиновников режима Лукашенко. Другое дело, что мы не можем с точностью сказать, сколько из них оказались в тюрьме, потому что их родственники бояться и не сообщают правозащитным организациям об арестах. Однако мы узнаем от политзаключенных, которые выходят из белорусских тюрем, что чиновников в колониях очень много.

Главный редактор сайта Charter97.org выразила мнение, что самый эффективный метод освободить Беларусь — военный:

— Мы давно говорили, особенно когда с белорусской территории активно обстреливались украинские города, когда с территории Беларуси зашла российская армия, что необходимо наносить ответные удары с территории Украины по военным объектам в Беларуси. Если такие удары будут нанесены по военным объектам и центрам принятия решений в Минске, то это, конечно же, заставит людей подняться. Белорусы увидят, что этот режим может рухнуть.

Также в моменты нестабильности необходимо подумать, не освобождать ли нам территорию Беларуси.

Я прочитала интервью командира «Азова» Богдана «Тавра» Кротевича. Он заявил, что ВСУ должны зайти в Беларусь в период нестабильности. Возможно, это будет смерть Лукашенко или ракетный обстрел с территории Беларуси. Он говорит, что если ты хочешь победить противника, тебе нужно победить его союзников. Здесь я с командиром «Азова» согласна. О таких сценариях нужно думать, ведь военный путь самый реальный по изменению ситуации в Беларуси. Кстати, Кротевич сказал, что девяносто процентов белорусов в случае реализации такого сценария поддержат ВСУ.

Наталья Радина считает, ненависть к режиму Лукашенко никуда не делась:

— Если сегодня людям насаждают страх с помощью репрессий, то я уверена, что этот страх трансформируется в гнев и ярость. Потому что уже настолько абсурдная ситуация складывается в стране. А мы ведь забываем, что кроме репрессий еще и экономическая ситуация не самая лучшая, она ухудшается в связи с санкциями и тем, что Россия тоже не может полноценно кормить свою марионетку. Экономика развалена, огромное количество людей выехало. Разрушены целые области, целые сферы из-за отъезда специалистов, люди крайне недовольны.

Поэтому нужна искра. И, конечно же, мы желаем победы Украине. Я убеждена, что она станет катализатором, который начнет разрушать и режим Лукашенко, и режим Путина.

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