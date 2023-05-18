Врачи назвали лучшие продукты для здоровья кишечника 18.05.2023, 14:50

Состояние органа влияет на наш мозг и настроение.

Еда, которую вы потребляете, может играть значительную роль в работе и здоровье вашего кишечника, поэтому соблюдение диеты, употребление определенной здоровой пищи имеет решающее значение, пишет tsn.ua.

«Это очень важно есть, чтобы поддерживать наш кишечник здоровым, поскольку его микробиом связан со многими системами в организме», — объясняет диетолог Роксана Эхсани (США, Майами, Флорида).

Она отмечает, что в кишечнике существует 100 триллионов микробов, у которых много функций:

• помогают лучше усваивать диетические минералы;

• создают некоторые незаменимые витамины и аминокислоты;

• около 70-80% наших иммунных клеток – в нашем кишечнике;

• помогают пищеварению и поддерживают подвижность и регулярность;

• влияют на наш мозг и настроение. Около 90% серотонина, производимого в нашем организме, также производится в нашем кишечнике.

«Если баланс этих микробов нарушится, это нанесет вред кишечнику и увеличит риск развития определенных (отрицательных) состояний здоровья», — добавляет Эхсани.

Сбалансированная диета, содержащая фрукты, овощи, цельные зерна, нежирные белки и ферментированную пищу, может способствовать здоровому микробиому, что ведет к общему улучшению здоровья.

Кроме того, потребление определенной пищи может ухудшить здоровье кишечника.

«Диета с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов, добавленного сахара и нездоровых жиров может нарушить кишечную микробиому и способствовать развитию хронических заболеваний», — говорит диетолог Мэгги Михальчик.

Вот 5 самых лучших продуктов для здоровья кишечника.

Кефир

Это богатый питательными веществами продукт, наполненный пробиотиками.

«Пробиотики – это хорошие бактерии, живые микроорганизмы, которые живут в вашем кишечнике (микробиоме) и могут помочь его сбалансировать и сохранить его здоровым», – говорит Эхсани.

Пробиотики в кефире способствуют здоровому пищеварению и помогают снизить риск желудочных расстройств, таких как вздутие живота, диарея или запор.

Спаржа

Доказано, что спаржа обладает рядом преимуществ для здоровья кишечника и пищеварения. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Agricultural and Food Chemistry, спаржа содержит уникальный углевод под названием инулин.

Инулин действует как пребиотик, способствующий росту полезных бактерий в кишечнике.

«Эти полезные бактерии улучшают общее состояние кишечника, помогают пищеварению и поддерживают иммунную систему», — говорит Михальчик.

Спаржа также является хорошим источником клетчатки, которая регулирует дефекацию и предотвращает запоры.

Квашеная капуста

Квашеная капуста – это ферментированный продукт, помогающий улучшить здоровье вашего кишечника.

«Ферментированная пища полезна для здоровья, например, она поставляет полезные бактерии в кишечник», — говорит диетология.

Эти продукты уменьшают тяжесть симптомов у тех, кто страдает синдромом раздраженного кишечника.

Чеснок

Добавьте чеснок в свой рацион, если вы хотите иметь здоровый кишечник.

«Чеснок действует как пребиотик, который есть как пища для пробиотика», — говорит врач.

Пребиотики, по сути, способствуют росту здоровых кишечных бактерий.

Йогурт

Йогурт содержит живые бактерии, помогающие улучшить здоровье кишечника, увеличивая количество полезных микроорганизмов. Всегда ищите йогурт с надписью «живые и активные культуры», потому что они полезны для ваших кишечных бактерий. Эти живые культуры являются пробиотиками, способствующими увеличению полезных бактерий.

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