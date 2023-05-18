ВСУ показали, как с одного выстрела уничтожили российскую БМП

ВСУ показали, как с одного выстрела уничтожили российскую БМП2
- 18.05.2023, 15:00
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Видеофакт.
Украинские бойцы показали, как уничтожили очередную боевую машину пехоты российских оккупантов. Вражескую цель поразили из одного выстрела.
Об этом сообщается в Facebook-странице 66-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.
На видео заметно, как украинские бойцы обнаружили вражескую цель и нацелились на нее. После чего украинские бойцы ударили по БМП. Машина оккупантов была уничтожена точным попаданием.
Также можно заметить, что россияне пытались скрыть БМП в остатках посадки на фронте, но им этого не удалось.
Где именно была уничтожена боевая машина армии РФ в пресс-службе бригады не указывают.