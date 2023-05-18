Reuters: У НАТО есть секретный план на случай нападения РФ 18.05.2023, 15:12

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Речь о фундаментальном сдвиге.

На саммите НАТО в Вильнюсе лидеры Альянса утвердят секретные военные планы «на тысячи страниц», в которых впервые со времен холодной войны будет описано, как НАТО будет отвечать в случае нападения России.

Об этом 18 мая написало агентство Reuters.

СМИ подчеркивает: речь о фундаментальном сдвиге. Альянс в течение десятилетий не видел необходимости в разработке крупномасштабных планов обороны, поскольку вел «небольшие войны» в Ираке и Афганистане и не считал, что постсоветская Россия представляет экзистенциальную угрозу.

Сейчас, спустя больше года после начала полномасштабной войны РФ против Украины, Альянс предупредил, что должен разработать все планы задолго до того, как может вспыхнуть конфликт с Москвой.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр подчеркнул, что сроки определяет противник и Альянс «должен готовиться к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент».

Среди документов, которые планируют утвердить на саммите в Вильнюсе, – региональные планы. Согласно статье Reuters, НАТО даст странам рекомендации по модернизации своих сил и материально-технического обеспечения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говоря о «строго засекреченных документах, в которых, как и во времена холодной войны, определенные войска будут назначены для обороны определенных регионов», подчеркнул, что «союзники будут точно знать, какие силы и средства необходимы, в том числе где, что и как развертывать».

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