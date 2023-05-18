«Нынешним властям вообще наплевать на людей» 18.05.2023, 15:13

В Жодино до сих пор не могут решить проблему с грязной водой из трубопровода.

Проблема с водопроводной водой в Жодино давняя и пока не решенная. Вода часто бывает грязной — «цвета колы, кофе, виски». Горожане дают разные определения тому, что течет из-под крана. В Жодино проводят промывки водопровода, исследуют воду специальными комиссиями, а результата нет.

Еще одно письмо журналисты ex-press.live получили от жительницы Жодино, она показала водный фильтр и поделилась своими мыслями:

«Я живу рядом с Жодинским водоканалом, но мне это не помогает — у меня из крана льется желтая вода. Я давно покупаю бутилированную воду, запрещая всем пить из-под крана. А раньше сама пила и другим давала.

Мой фильтр на холодную воду абсолютно черный за месяц использования. И, извините, унитаз течет. А все потому, что резинка (которая удерживает его от протекания) износилась из-за отложений и загрязнений.

Еще недавно была группа в Viber, посвященная грязной воде в Жодино. Но она была закрыта. Нынешним властям вообще наплевать на людей. Главное — чтоб по бумагам все было в порядке. Собственно, ничего нового. Вот так развалился СССР... Да-да».

В начале февраля горожане написали петицию с требованием обеспечить город чистой питьевой водой и получили 4 ответа из разных инстанций. 1 апреля в Жодино прошла промывка водопровода во всем городе. Но жалобы остались.

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