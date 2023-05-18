Владивосток становится китайским портом 3 Ростислав Демчук

18.05.2023, 15:22

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России пришлось согласиться на беспрецедентное решение Пекина.

«Поедание» России Китаем набирает новые обороты.

Китай продолжает торговую и экономическую экспансию на Дальний Восток России. Следующий этап — порт Владивосток, который через несколько недель станет внутренним портом Китая.

Россия, экономика которой в условиях западных санкций становится все более зависимой от Китая, вынуждена идти на многие пожелания китайской стороны. Следовательно, Москва вынуждена была дать свое согласие на признание Китаем порта Владивостока транзитным пунктом для внутренней торговли.

То есть с 1 июня текущего года товары, идущие из одной провинции КНР в другую, будут перезагружаться и проходить через порт Владивосток без таможенных процедур и какого-либо контроля со стороны российских таможенных и пограничных служб.

Попробую объяснить поподробнее! КНР разворачивает стратегическую кампанию по развитию своих северных и восточных провинций, примыкающих к Монголии и России. Это, например, регионы вокруг городов Суйхуа, Харбин, Чанчунь, Шэньян и другие малозаселенные регионы и с относительно слаборазвитой экономикой и инфраструктурой. Уже в следующем месяце Владивосток станет перевалочным пунктом для перевозки товаров и материалов из экономически развитого юго-востока Китая. Порт Владивосток будет объединить Шанхай, Ханчжоу, Хуанджоу, Макао, Гонконг с уже названными менее развитыми и заселенными регионами КНР на севере и северо-востоке: Суйхуа, Харбин, Чанчунь, Шэньян.

Но стоит учесть, что порт Владивосток по сравнению с китайскими портами в Желтом море является забитым и отсталым хутором, который не способен обслуживать большое количество контейнеровозов, трайлеров и других промышленных морских судов. Следовательно, КНР в любом случае вынуждена будет инвестировать в развитие инфраструктуры порта Владивосток для своих нужд. А это значит, что по факту китайцы примут на себя и управление портом.

Известно, что сокращение сухопутной части логистического маршрута — одна из важнейших целей, которую ставили перед собой китайские власти, стремящиеся реализовать стратегический план по возрождению промышленности в северо-восточной части страны.

Ростислав Демчук, «Фейсбук»

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