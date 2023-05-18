В Беларуси нашли «трешку» с таинственными подвалами, куда можно попасть прямо из квартиры 18.05.2023, 15:27

Необычное жилье продается в Гродно.

Необычная квартира продается в Гродно, так что минчанам остается только завидовать. Находится она в доме, которому почти 100 лет. Из интересного еще — отдельный вход и живописный подвал со сводами, пишет Onlíner.

Колоритный дом с мансардой находится в историческом центре Гродно, на улице Свердлова.

— В нем только три квартиры, одна на мансардном этаже и еще две — на первом, в каждую отдельный вход, — рассказал Onlíner Сергей Короваев, агент недвижимости компании «Фирма 2К и К», которая занимается продажей.

Продается трешка на первом этаже. Общая площадь — 88,3 «квадрата», жилая — 56,3, кухня — 13,9.

Дом кирпичный и был построен еще в 1926 году. Капремонта в нем не было, самой квартире нужен ремонт, время там как будто застыло.

Зато тут сохранились любопытные артефакты.

— На полу лежит паркет царских времен, с оттиском царской России, — отмечает собеседник.

Вход в квартиру — прямо с улицы, с соседями можно не пересекаться. Больше того, прямо из собственного коридора можно попасть в подвал. Там сохранились впечатляющие кирпичные своды.

За домом зарегистрирован огороженный участок на 12,28 сотки, за конкретной квартирой числится треть.

Просят за все это 240 550 рублей, то есть около $85 000 по курсу.

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