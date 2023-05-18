ВСУ ликвидировали автора команды КВН «Уральские пельмени» 10 18.05.2023, 15:41

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Игорь Истомин

Он пошел добровольцем в армию оккупантов.

Украинские бойцы ликвидировали барда и автора сценариев для команды КВН «Уральских пельменей» Игоря Истомина, пишет «Главред».

Причем, как оказалось, бойцы ВСУ уничтожили Истомина еще летом прошлого года, но достоверно подтвердить его гибель смогли только сейчас. Бард пошел добровольцем в армию оккупантов.

«Просто сказал, что поехал работать на стройку на какое-то время. Он строитель, у него золотые руки. Как ушел — ни одного звонка, ни одного письма. Начали паниковать. Ребята-отрядники, друзья его подняли всех на уши — военкоматы, отряды добровольцев, какие были, нашли очевидцев. Отправляли запросы, потом у них просили ДНК. Выяснилось, что он погиб практически год назад», — говорит в комментарии пропагандистским СМИ приятельница Истомина Лейла Расулова.

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