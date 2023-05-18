В Минске ГАИ и налоговики устроили совместный рейд на дорогах 4 18.05.2023, 15:51

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Кого ловят?

В четверг, 18 мая, сотрудники ГАИ и налоговой инспекции приступили к очередной в этому году проверке водителей маршрутных такси. На этот раз на проспекте Независимости в Минске.

Об этом сообщило Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску. В ведомстве отметили, что несмотря на то, что место встреч с «маршрутчиками» у них постоянно меняются, цель прежняя – «контроль за оприходованием наличной выручки и безопасность пассажирских перевозок».

Чаще всего инспекторы штрафуют владельцев и водителей маршруток за несвоевременное прохождение техосмотра, выпуск на линию транспортного средства с неисправностями. И речь не только о малозначительных дефектах, таких как перегоревшие лампочки в фарах, но и о неисправностях, которые могут повлечь серьезное ДТП, например, недостаточно эффективной тормозной системе.

Также в ГАИ отметили, что часто владельцы маршруток переоборудуют грузовые микроавтобусы для перевозки пассажиров с нарушением правил.

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