В Минске ГАИ и налоговики устроили совместный рейд на дорогах

В Минске ГАИ и налоговики устроили совместный рейд на дорогах4
- 18.05.2023, 15:51
- 5,196
Кого ловят?
В четверг, 18 мая, сотрудники ГАИ и налоговой инспекции приступили к очередной в этому году проверке водителей маршрутных такси. На этот раз на проспекте Независимости в Минске.
Об этом сообщило Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску. В ведомстве отметили, что несмотря на то, что место встреч с «маршрутчиками» у них постоянно меняются, цель прежняя – «контроль за оприходованием наличной выручки и безопасность пассажирских перевозок».
Чаще всего инспекторы штрафуют владельцев и водителей маршруток за несвоевременное прохождение техосмотра, выпуск на линию транспортного средства с неисправностями. И речь не только о малозначительных дефектах, таких как перегоревшие лампочки в фарах, но и о неисправностях, которые могут повлечь серьезное ДТП, например, недостаточно эффективной тормозной системе.
Также в ГАИ отметили, что часто владельцы маршруток переоборудуют грузовые микроавтобусы для перевозки пассажиров с нарушением правил.