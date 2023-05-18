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Украинский летчик рассказал, зачем в «Мачулищи» перебросили 10 российских истребителей

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  • 18.05.2023, 15:51
  • 13,706
Украинский летчик рассказал, зачем в «Мачулищи» перебросили 10 российских истребителей
Роман Свитан

Оккупанты решили использовать «белорусский зонтик».

На военный аэродром в Мачулищи внезапно перебазировали 10 истребителей Воздушно-космических сил РФ. Среди них восемь истребителей Су-34 ВКС РФ и два Су-30СМ.

Сайт Charter97.org попросил полковника запаса Вооруженных сил Украины, летчика-инструктора Романа Свитана прокомментировать этот маневр.

— Дело в том, что переброска, движение идет постоянно. Смотрите, российским истребителям для того, чтобы работать по Украине, не надо садиться в Беларуси. Они могут взлетать с Саваслеек (авиабаза в Нижегородской области РФ — прим.) или из курских, брянских аэродромов. Они могут летать, где угодно, нет никаких проблем.

Переброшенные истребители могут прятать в «Мачулищах» от ударов наших беспилотников. Потому что не комильфо украинским войскам по Беларуси бить.Такой белорусский «зонтик».

Но есть же белорусские партизаны. Если они нащупают эти истребители, как нащупали  российский самолет-наводчик ДРЛО А-50У, то будет уже работа внутри.

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