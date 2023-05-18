Житель Бреста похвастался перед девушками пачкой денег и пожалел 7 18.05.2023, 16:10

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В итоге одна из знакомых хорошо отдохнула.

В Ленинский РОВД Бреста обратился 24-летний житель города, который сообщил, что из его квартиры при неизвестных обстоятельствах пропало около 4000 долларов США.

Мужчина пояснил, что накануне к его девушке приходили две подруги, в компании которых он также отдыхал. Молодые люди вместе распивали спиртные напитки. За разговором он достал из шкафа денежные средства в размере около 20000 долларов США и показал их при всех своей девушке, сказав, что на эти деньги они скоро поедут на море.

Одна из гостей увидела большую сумму денег и попросила молодого человека подержать их в руках, а заодно и снять «сториз» для «Инстаграма». После того, как сделала это, отдала деньги молодому человеку, которые он положил на место в шкаф.

Утром, проснувшись, молодой человек решил сходить в банк, чтобы обменять валюту, но заметил, что не хватает 3600 долларов США. После обнаружения пропажи мужчина обратился в милицию.

Оперативниками было установлено, что к содеянному причастна 26-летняя жительница Бреста, подруга девушки заявителя, которая в этот вечер отдыхала в компании молодых людей. Установлено, что девушка похитила денежные средства, когда выходила в уборную. В этот момент она открыла шкаф и, воспользовавшись отсутствием внимания хозяев, украла 3600 долларов США. На часть из похищенных денег девушка отдохнула в одном из туристических комплексов, другая часть, в размере 3200 долларов США, изъята.

В отношении фигурантки следователи возбудили уголовное дело по факту кражи, совершенной в особо крупном размере.

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