Негодных в мирное время белорусов срочно вызывают в военкоматы 3 18.05.2023, 16:14

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Отказаться нельзя.

Двух читателей «Зеркала», которые имеют статус «негоден в мирное время», срочно вызывают в военкомат для переосвидетельствования. Хотя до плановой процедуры у одного из них еще больше года. Разбирались, в чем дело.

«Пришло указание свыше»

Виктору 20 лет, он живет в небольшом городе Витебской области. В 2021 году парень получил степень НГМ (не годен в мирное время), но с переосвидетельствованием каждые три года. По расписанию, пойти в военкомат он должен осенью 2024-го, но в армии решили иначе.

— В феврале изменили список болезней, которые позволяют признавать негодным. И когда в начале мая мне позвонили из военкомата для уточнения данных, они предупредили, что после этих изменений я могу считаться годным. И спросили, не хочу ли я прийти к ним, ведь «чем раньше отслужишь, тем лучше», — цитирует Виктор сотрудников военкомата. — Я сказал, что лучше подожду. Вдруг еще что-то найдут, чтобы опять считаться негодным. Тогда я думал, что все в порядке, у меня есть полтора года, чтобы найти причину и не служить. Но в середине мая мне снова позвонили и сказали срочно прийти. Мол, отказаться от досрочного переосвидетельствования нельзя.

Причину такой спешки Виктору не объяснили, сославшись на приказ сверху и изменения в списке болезней. Повестку молодому человеку тоже не прислали. Несмотря на это, парень все же решил пойти в военкомат. Повестку получил уже на месте. И теперь медики будут решать: годен он или нет.

— Мне дали направление в поликлинику, я прошел несколько врачей. А потом сказали лечь в больницу, чтобы подтвердить диагноз, — рассказывает он. — Я не понимаю этой системы: если у меня был диагноз и я уже считался негодным, зачем мне сейчас ложиться в больницу, если они считают меня годным? Запутанно как-то. Причем у меня псориаз, и врачи на медосмотре даже не знали, что со мной делать, куда писать направление, здоров я вообще или нет. В военкомате тоже не знают, что делать с моим направлением в больницу.

— Но я не понимаю, почему нельзя дождаться осени 2024 года? Почему надо срочно все это делать? Мне никак не объясняют, — возмущается Виктор. — Я вообще в шоке. Спокойно себе жил, ни о чем не переживал. А тут резко все планы обрываются. Только началась нормальная жизнь, нашел хорошую работу. А теперь меня хотят выдернуть из жизни на полтора года.

Похожая ситуация произошла с 21-летним Андреем. Молодой человек живет в одном из районных городов Витебской области и так же, как и Виктор, не горит большим желанием служить.

— Мне позвонили из военкомата и сказали прийти для прохождения медкомиссии. Но я не годен в мирное время, а переосвидетельствование только осенью, так написано в военнике. Я об этом сказал, на что мне ответили: «Пришло указание свыше провести раньше», — рассказывает он. — Друзья и родственники мне сказали, что я не обязан являться по звонку, поэтому никуда не пошел. А на звонок с этого номера решил больше не поднимать, он даже не указан на сайте военкомата.

После этого Андрею прислали повестку на место работы. На медосмотр он пока не ходил — находится на больничном. Но другого выхода для себя не видит.

— Я не понимаю, зачем меня зовут сейчас. Прямо написано: я не годен в мирное время. Получается, сейчас уже немирное? — иронизирует он. — К тому же в военкомате мне сказали, что моя болезнь не попала под корректировку (у Андрея проблемы с сосудами, ему сложно долго ходить. — Прим. ред.), с ней все так же не берут. Зачем тогда звать? Да и все равно есть опасение, заберут в армию или нет. Мало ли что врач напишет.

Оба наших собеседника рассказали, что знают еще несколько похожих случаев. Например, на переосвидетельствование по телефону вызывали знакомого Виктора. Молодой человек из Минска и также не годен в мирное время. В военкомат он пока идти не собирается — ждет повестку. У Андрея таких знакомых нет, но он говорит, что истории о срочном медосмотре людей, которые не годны в мирное время, он тоже слышал не раз.

Что говорят в военкомате?

Читательница, парня которой так же срочно вызвали на переосвидетельствование, позвонила в военный комиссариат Витебской области с вопросом, в чем причина. Запись разговора она передала в редакцию.

— Парня вызывают срочно на переосвидетельствование, хотя вообще он должен идти только в следующем году, так как не годен в мирное время. Можете подсказать, почему такая срочность?

— Не могу сказать, почему такая срочность. Вызывают же его не в областной комиссариат, а в городской.

— Просто в городском ничего толком не объясняют, надо прийти, и все. А что, почему — никто не говорит.

— А вы боитесь, что он пойдет в армию?

— Ну не хотелось бы. Он был не годен, а теперь, получается, может пойти служить осенью. Все-таки были планы. Непонятно вообще, насколько законно вот так вызывать.

— Пояснить я вам не могу, потому что у меня нет личного дела призывника, ничего. Это только специалисты, которые назначают, [смогут сказать]. Но я не думаю, что все это неправомерно.

— Просто что вызывают почти на год раньше, хотя вообще он был не годен в мирное время. Звонят и срочно говорят прийти, а потом повестку на работу присылают. Непонятно, почему так внезапно и именно сейчас?

— Не могу подсказать, потому что каждый индивидуально будет, у меня таких данных нет.

— То есть это все в индивидуальном порядке решается, пересматривают дело человека и вызывают?

— Вполне возможно. Работает комиссия врачей, и они, возможно, проводят дообследование. Тут я подсказать не могу.

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