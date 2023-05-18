Украинская разведка: У нас есть информация о сети бункеров Путина 18.05.2023, 16:23

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В РФ могут начаться события, от который глава Кремля не спрячется даже в подземных укрытиях.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что Путина не спасет бункер, когда в России произойдут масштабные процессы.

«Конечно, информация о всей бункерной сети у нас есть, ничего здесь тайного нет. Если кто-то думает, что можно на каких-то пару этажей ниже спуститься и спрятаться, - нет, нельзя, реальность догонит и там», - подчеркнул Юсов.

Он добавил, что речь идет о более быстрых и масштабных процессах, которые в ближайшем будущем начнутся на территории уже самой Российской Федерации.

«Бункеры не помогут», - отметил Юсов.

Представитель ГУР добавил, что московский диктатор Путин регулярно покидает бункер, кроме того, не исключено, что Путин иногда использует двойников. Но это ему тоже не поможет скрыться от военного трибунала и Международного уголовного суда, выдавшего ордер на его арест.

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