Тимоти Снайдер: Единственный выигрышный для России вариант – это проиграть войну 18.05.2023, 16:42

Тимоти Снайдер

Это единственное, что даст шанс россиянам.

Профессор Йельского университета, историк Тимоти Снайдер считает, что именно сейчас происходит единственный исторический шанс для России – проиграть свою имперскую войну.

Об этом он сказал во время лекции, транслируемой телеканалом «Эспрессо».

«Что делать с Россией? Это сложный вопрос, потому что я отдаю себе отчет, что с украинской точки зрения сейчас трудно думать о России. Трудно представлять, какой может быть российская перспектива. На самом деле не существует разногласий между тем, чего хотят украинцы и тем, что нужно россиянам , а именно, чтобы Россия проиграла войну. Единственный выигрышный для России вариант – это проиграть. Именно сейчас происходит единственный исторический шанс для России – проиграть свою имперскую войну», - подчеркнул Снайдер.

По словам историка, Западу нужно начать процесс переосмысления того, что такое Россия.

«Что делать с Россией после завершения войны? Это непредсказуемо для всех нас. Но лучшее, что может произойти для России - это ее проигрыш в войне. Не стоит делать множество прогнозов. Должна ли Россия распасться, зависит от россиян. Лучшее, что Запад может сделать - начать процесс переосмысления того, что такое Россия. Этот процесс может показаться довольно медленным и затяжным, но он уже запущен. Россию нужно побеждать - это единственное, что даст шанс россиянам», - подчеркнул Снайдер.

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