В оккупированном Севатостополе раздалась канонада взрывов

В оккупированном Севатостополе раздалась канонада взрывов2
- 18.05.2023, 17:18
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Подробности.
18 мая жители оккупированного города Ахтиар (Севастополь) слышали серию взрывов. Местные власти успели прокомментировать событие.
Информация обнародована в ряде местных пабликов, сообщает stopcor.org.
Сообщения о взрывах появились около 16 часов. При этом свидетели насчитали 14 громких звуков. Среди предположений – работа российского ПВО против неизвестных летающих объектов.
Через несколько минут крымский гауляйтер Развожаев заверил взволнованных жителей Крыма: взрывы - результат противоподводных антидиверсионных учений, которые решили провести оккупанты.
Между тем в городе Акмесджит (Симферополь) также происходят события, удивляющие местных жителей. В частности, они сообщают о закрытии местного вокзала.
Отметим, расстояние между двумя точками, где произошли события – около 40 км.
Между тем следует отметить, что именно в Севастополе сосредоточено более двух десятков военных объектов армии РФ. Там есть базы связи, продовольственные склады, места базирования военной техники, склады горюче-смазочных материалов, полигоны, авиабаза и т.д.
Напомним, несколькими часами ранее стало известно о чрезвычайном происшествии в 180 км к востоку. В частности, возле села Вулкановка в Крыму местные жители обнаружили обломки российской ракеты «Калибр», которая не долетела до Украины.