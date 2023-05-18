Ученые рассказали, как воздействие на уши помогает избавиться от лишних килограммов 2 18.05.2023, 17:26

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Нехитрые манипуляции помогут убрать до 10 сантиметров в талии.

Исследования на тему похудения никогда не утратят свою актуальность, ученые то и дело пытаются найти все новые способы, которые помогли бы нам избавиться от лишних килограммов, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые предполагают, что иглоукалывание с использованием крохотных бусинок, а не игл, может помочь убрать до 10 сантиметров в талии, если правильно использовать ее. Ученые отмечают, что данная техника уходит своими корнями глубоко в традиционную китайскую медицину, где бусины или «семена» прикрепляются к шести точкам наружного уха. Предполагается, что это стимулирует нервы и органы, которые регулируют наш аппетит, чувство сытости и голода.

В общей сложности в исследовании приняли участие 81 японец в возрасте от 21 до 78 лет с избыточным весом или ожирением. Их средний индекс массы тела (ИМТ) составил 28,4, а уровень абдоминального жира был крайне высоким. Каждый из реципиентов прошел взвешивание в начале и конце терапии, также ученые зафиксировали массу тела, процент жира, жировую массу, безжировую массу, мышечную массу, ИМТ и абдоминальный жир.

После этого каждый из реципиентов прошел лечение, которое состояло из иглоукалывания, также известного как аурикулярная акупунктура. Процедуры проводились с использованием металлических ушных шариков диаметром 1,5 мм в шести точках наружного уха, представляющих:

пищевод;

верхнюю часть желудка;

желудок;

легкие;

эндокринную систему.

В ходе исследования ученые прикрепили к этим точкам бусины, чтобы реципиенты постоянно получали одинаковое давление на каждую из шести точек. Бусины также меняли два раза в неделю во время визитов в больницу. Кроме того, участников эксперимента попросили сократить общее потребление пищи наполовину в течение трех месяцев исследования, а также они вели дневники.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в среднем участники потеряли 10,4 см в окружности талии, сократившись в среднем с 98,4 до 88 см. Кроме того, они потеряли около 4% общего жира в организме, их ИМТ снизился почти на 3 балла, а также уменьшились показатели нездорового абдоминального жира.

По словам руководителя исследования, доктора Такахиро Фудзимото, результаты исследования свидетельствуют о том, что иглоукалывание в области ушей в действительности может способствовать снижению веса. Однако лишь в сочетании с диетой и физическими упражнениями. Ученые полагают, что иглоукалывание оказывает положительный эффект, подавляя тягу и аппетит, улучшая пищеварение и повышая метаболизм.

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