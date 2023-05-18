В минском аэропорту силовики задержали девушку, которая возвращалась из отпуска в Египте 6 18.05.2023, 17:31

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У нее проверили телефон.

В минском аэропорту силовики задержали пассажирку, которая возвращалась в Беларусь из отпуска в Египте, сообщил источник «Медиазоны». Где сейчас находится задержанная девушка и в каком она статусе — неизвестно.

Самолет из Шарм-эль-Шейха приземлился около полуночи в Национальном аэропорту «Минск». На паспортном контроле у нескольких пассажиров возникли проблемы. Во время проверки у них забрали документы и «посадили» перед будкой пограничного контроля.

У одной из девушек, остановленных на паспортном контроле, проверили телефон, провели беседу, «колупали мозг».

Еще одна пассажирка покинула аэропорт в сопровождении двух силовиков. По словам источника, сотрудники ответили ее парню, что забирают ее, чтобы «поговорить». Позже выяснилось, что на гугл-диске в телефоне у девушки нашли «давнишние фото с женских маршей и поэтому ее оставили в милиции до утра».

Известно, что в 2020 году белоруску задерживали во время протестов, суд назначил ей штраф по статье 23.34 КоАП.

Знакомый задержанной рассказал, что перед вылетом она удалила телеграм. После прохождения границы друг написал ей, сообщение оказалось прочитанным.

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