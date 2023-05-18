До +23°С будет в Беларуси 19 мая 18.05.2023, 18:05

Пройдут дожди.

Дожди и до плюс 23 градусов будет в Беларуси 19 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром местами, а по юго-западу во многих районах пройдут дожди. Днем в отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 6-12 градусов, днем ожидается 14-20 градусов. По юго-востоку ночью температура воздуха достигнет 13-15 градусов, днем - 21-23 градусов.

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