В 15 минутах от Минска продается дом мечты 2 18.05.2023, 18:23

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Фотофакт.

Свежий дом со стильным интерьером, отличной планировкой и новой мебелью продается в 15 минутах от Минска. И это точно не СТ — имеются все центральные коммуникации, газовое отопление и асфальт до участка. Это предложение интересное и по цене — современный коттедж средних размеров в состоянии «заезжай и живи» оценивается в 1244 доллара за «квадрат», пишет Realt.by.

Этот дом находится рядом с Колодищами, в коттеджной застройке деревни Старина. Расположение отличное — до Минска всего 15 минут, вокруг леса, асфальтированные улицы, подведены центральные коммуникации. Сюда ходят автобусы и маршрутки, много магазинов рядом.

Строение новое, сдано в эксплуатацию в 2023 году. Коттедж по размерам оптимален для семьи с детьми — его общая площадь 132,6 м2.

Из описания мы узнаем, как и из чего дом построен. Фундамент под ним — монолитная плита толщиной 30 см со сваями по периметру. Стены — керамзитобетонный блок (400 мм) с утеплением (50 мм). Внутренние перегородки сложены из блоков 300 мм — для хорошей звукоизоляции. На крыше гибкая черепица, скаты утеплены (250 мм каменной ваты).

Фасады отделаны декоративной штукатуркой «корник» белого цвета. Входная зона и стена, примыкающая к террасе, обшиты деревом с пропиткой. Терраса выходит на задний двор, от осадков прикрыта двускатной частью крыши. Она довольно просторная — 21 м2, настил из лиственницы. Сюда выходят две большие распашные двери из гостиной.

Все окна в доме в пол, в гостиной — панорамные. Профиль ламинированный, графитового цвета, стеклопакеты энергоэффективные, с зеркальным напылением.

Планировка отличная, продуманная, идеальная для жизни семьи с детьми. У входа — небольшая прихожая-тамбур.

Из нее попадаем в центральную часть дома — единое пространство гостиной с оборудованной встраиваемой бытовой техникой кухней. Из зоны кухни можно попасть в небольшое помещение топочной.

С левой стороны расположены две спальни со встроенными шкафами, санузел и гардеробная.

Справа находится мастер-спальня с собственными гардеробной и санузлом.

Интерьер лаконичный, современный. Стены отделаны декоративной штукатуркой «мокрый шелк». Для пола использовали покрытие кварц-винил. Все двери скрытые, с магнитными ограничителями, сделаны в цвет стен. Потолки натяжные, с большим количеством встроенных светильников. Все карнизы в доме с подсветкой, в гостиной установлен электрокарниз.

Для удобства по дому установлены переходные выключатели.

Дом уже обставлен новой мебелью — кухня, диваны, обеденный стол и стулья. Имеются встроенные холодильник, плита, духовой шкаф и микроволновая печь. В санузлах — встраиваемая сантехника.

Дом полностью готов к проживанию. Он подключен к центральному газоснабжению и водоснабжению, мощной электросети на 16кВт. Отапливается дом газовым котлом. Водяной теплый пол устроен по всему дому с возможностью регулировки. Реализована система рециркуляции для мгновенной подачи теплой воды от бойлера к кранам. Канализация местная, переливная — три колодца по три кольца.

С правой стороны дома на фасад выведены вода и электричество — здесь можно организовать парковку. С задней стороны участка установлен второй электрический щиток — от него можно будет запитать будущие хозпостройки.

По периметру дома устроено видеонаблюдение с возможностью просмотра онлайн и записью на несколько месяцев. Выполнены закладные под видеодомофон.

На входе в дом имеется ночная подсветка с датчиком движения. Еще одно отличное решение для входной зоны — электрический подогрев крыльца под керамогранитом — зимой здесь не будет наледи. Так же есть дополнительная подсветка фасада и террасы.

Размер участка — 14 соток. Он не огорожен, с начальным уровнем благоустройства: выровнен, сделана отмостка по периметру дома, выложены дорожки из тротуарной плитки.

Стоимость, учитывая 100% готовность дома и его расположение, выглядит вполне оправданной — за него просят 165 000 долларов.

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