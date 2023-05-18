Как за последние 10 лет изменились зарплаты белорусов в помидорах, смартфонах и авто 1 18.05.2023, 18:35

Скорость подорожания помидоров обогнала заработки.

Средняя зарплата в Беларуси в долларовом эквиваленте установила новый рекорд за последние 10 лет. «Зеркало» сравнило, что можно было купить на такой заработок в марте этого года и в 2013 году.

За последние 10 лет средняя номинальная зарплата выросла почти в 3,9 раза (с марта 2013-го по март 2023 года). В марте этого года она превысила 1814 рублей, а в том же месяце 2013-го была 469,3 рубля (в переводе на современные деньги).

За это же время индекс потребительских цен, по данным Белстата, составил 251,4%. Но по отдельности разные товары дорожали с разной скоростью. В целом же за среднюю зарплату в 2023 году средний белорус может купить больше продуктов, чем десять лет назад. Но важно учитывать, что последние полгода в нашей стране искусственно сдерживается инфляция, то есть цены формируются не по рыночным законам, а в зависимости от установленной максимальной планки. Без этого ограничения цены были бы выше, а, значит, покупательная способность наших зарплат была бы ниже.

Белорус, который получает среднюю зарплату в 2013 году, мог купить на нее 772 литра молока, а сейчас — 996 литров. Доступнее стал сахар: тогда можно было запастись 591 килограммами, а сегодня — 708. Если сегодня отдав всю свою зарплату белорус имеет возможность купить 1201 килограмма муки, то десять лет назад ему были доступны только 854 кило.

Отличается в этой картине картофель. Сегодня на средний заработок можно приобрести 1761 килограмма картофеля, а десять лет назад — 1749. То есть разбежка не такая заметная, как на другие товары. А макарон на среднюю получку выйдет даже меньше, чем тогда: 533 кило против 550 в марте 2013-го.

Иначе обстоят дела с некоторыми крупными покупками. Например, чтобы купить легковой автомобиль (опять же усредненный, который входит в статистику Белстата), тогда надо было откладывать всю зарплату на протяжении 2,8 года, а сейчас — 3,15 года. Десять лет назад на среднестатистический набор мягкой мебели надо было 1,7 средние зарплаты. В марте этого года хватило бы 1,33.

В марте 2013-го белорус мог купить за свой средний заработок 4 сотовых телефона и у него осталось бы 69,7 рублей (деноминированных). Сейчас зарплаты хватит на два смартфона и останется 271 рубль. В этом случае важную роль играет развитие технологий — за десять лет телефоны стали более технологичными, соответственно, дорогими. За десять лет их цена увеличилась в 7,7 раза.

Зато в среднем стала более доступной одежда. Сейчас белорус может купить 12,3 набора брюк и рубашек, если отдаст за них весь свой средний заработок. Десять лет назад за него мужчина мог приобрести 9,58 таких набора. Белоруска в тот период за эти же деньги в среднем имела возможность купить 7,8 наборов джинсов и блузок. Сегодня ей будут доступны 11,6 наборов.

За последние 10 лет заметно подорожал молотый кофе — в 3,13 раза. Более чем в 3 раза выросло в цене молоко, несмотря на регулярные меры по сдерживанию цен на этот продукт.

Картофель за десять лет вырос в цене практически точно так, как средняя зарплата, а именно в 3,84 раза. В 3,7 раза вырос в цене ржаной хлеб. Более чем в 3,5 раза стали дороже рис и гречка. А скорость подорожания помидоров обогнала заработки, превысив рост в 4 раза.

Напомним, в первом квартале этого года средняя зарплата составила 1731 рубля или 627 долларов. Инфляция в этот период заметно замедлилась. В марте она была 6%, а в апреле замедлилась до 4,7%.

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