Бойцы СБУ уничтожили дронами 11 единиц техники россиян 18.05.2023, 18:40

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Видео.

Спецназ Службы безопасности Украины за день дронами уничтожил 11 единиц вражеской техники и 15 оккупантов. Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале СБУ.

«Наши операторы ударных дронов из Центра спецопераций «А» ежедневно отправляют «к Кобзону» колонны россиян вместе с танками и пушками", – отметили в Службе безопасности.

На видео «одного дня работы» можно увидеть, как украинские беспилотники попадают по технике и личному составу врага.

По данным СБУ, в течение суток было уничтожено:

- САУ «МСТА-С»;

- танк;

- БМП-3;

- противотанковая пушка МТ-12 «Рапира»;

- РЭБ;

- 6 единиц транспортной техники;

- 15 захватчиков.

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