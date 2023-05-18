Бойцы СБУ уничтожили дронами 11 единиц техники россиян
- 18.05.2023, 18:40
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Видео.
Спецназ Службы безопасности Украины за день дронами уничтожил 11 единиц вражеской техники и 15 оккупантов. Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале СБУ.
«Наши операторы ударных дронов из Центра спецопераций «А» ежедневно отправляют «к Кобзону» колонны россиян вместе с танками и пушками", – отметили в Службе безопасности.
На видео «одного дня работы» можно увидеть, как украинские беспилотники попадают по технике и личному составу врага.
По данным СБУ, в течение суток было уничтожено:
- САУ «МСТА-С»;
- танк;
- БМП-3;
- противотанковая пушка МТ-12 «Рапира»;
- РЭБ;
- 6 единиц транспортной техники;
- 15 захватчиков.