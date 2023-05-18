Фридман: Громкими заявлениями Лукашенко отвлекает внимание от состояния своего здоровья 18.05.2023, 18:58

Александр Фридман

Диктатор заигрался.

Лукашенко делает громкие заявления о контрнаступлении Украины, чтобы отвлечь внимание от состояния своего здоровья. Такое мнение в эфире «Еврорадио» озвучил политический обозреватель Александр Фридман.

«Мне кажется, что Лукашенко по-прежнему старается отвлечь внимание от своего состояния здоровья. Если мы посмотрим на западные сообщения о Беларуси, что писали в последнее время, то единственное, что их интересовало — это состояние здоровья Лукашенко. А его высказывания, я не думаю, что кого-то там интересуют. Лукашенко уже играет в ту игру, где то, что он говорит, никого не интересует, кроме него самого.

В Беларуси это, конечно, озвучивается, эти заявления попадают в публичное пространство. И сегодня в белорусских каналах и в других средствах массовой информации будут больше рассуждать не о состоянии здоровья Лукашенко, а вот об этом его заявлении про украинское наступление. Возможно, это делается и для того, чтобы отвлечь внимание от своих проблем, и показать общественности: «Вы меня решили похоронить. Лукашенко — всё». А Лукашенко показывает, что он не всё. Он еще как военный стратег рассуждает, будет украинское наступление или нет”.

Сегодня на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ Лукашенко сказал, что считает заявления об украинском контрнаступлении дезинформацией.

«Никакого «контрнаступа», с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо», - сказал Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».