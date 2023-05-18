Больше 1100 сбежавших от мобилизации россиян запросили политическое убежище в Финляндии 10 18.05.2023, 19:11

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Финляндия пока не приняла решение о предоставлении убежища россиянам.

Эмигрировавшие в Финляндию после объявления мобилизации россияне массово подают на политическое убежище. С сентября прошлого года 1109 граждан РФ обратились к властям страны с такой просьбой, пишет финское издание Yle со ссылкой на иммиграционную службу.

Финляндия пока не приняла решение о предоставлении убежища россиянам, которые отказываются воевать с Украиной, власти консультируются с Евросоюзом и ожидают его позицию.

Всего после начала массового призыва в Финляндию переехали 1179 граждан России, писала газета Aaamulehti со ссылкой на данные миграционной службы. По ее информации, сейчас агентство ЕС по предоставлению убежища (EUAA) и миграционные власти стран Союза анализируют ситуацию в России и обсуждают, безопасно ли россиянам возвращаться на родину.

Глава финской миграционной службы рассказала, что уже были проведены собеседования с соискателями убежища, однако, по ее мнению, правильно будет дождаться рекомендаций EUAA, прежде чем предпринимать решение. «У нас есть обязательство принять правильные решения, насколько возможно, и выяснить, насколько человек находится под риском преследования в своей родной стране», — пояснила она.

После начала мобилизации Финляндия оставалась едва ли не единственной страной ЕС, куда можно было въехать по сухопутной границе при наличии визы. Страны Балтии и Польша закрыли въезд россиянам 19 сентября. Однако вскоре, с 30 сентября, въезд гражданам РФ запретила и Финляндия.

По Шенгенской визе граждане РФ могли въехать еще и в Норвегию, однако протяженность сухопутной границы между странами гораздо меньше. Перебраться туда можно было только из Мурманской области.

После начала войны в Украине и мобилизации Россия пережила новую волну эмиграции, которой страна не видела с распада СССР. Согласно оценке Альфа-банка, Россию могли покинуть 1,1 млн человек за первые девять месяцев 2022 года. Большинство выехало в Грузию и Казахстан, которые только в сентябре–ноябре прошлого года приняли 700 тысяч и 400 тысяч россиян соответственно.

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