«Белавиа» откроет прямые рейсы в Абу-Даби 2 18.05.2023, 19:19

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С октября.

«Белавиа» с 3 октября открывает прямые рейсы в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

С 3 октября добавится еще один город ОАЭ, куда можно будет улететь прямым рейсом из Минска — Абу-Даби. Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и субботам. Время в пути — 6 часов 20 минут.

Вылет из Минска — в 00.50, прибытие в международный аэропорт Абу-Даби (AUH) — в 08.10. Обратные рейсы будут осуществляться в 09.10 с прилетом в столицу Беларуси в 14.55. Время для всех аэропортов указано местное.

Стоимость билетов стартует от 259 евро в одну сторону и 443 евро — за полет туда-обратно.

«Новый маршрут предоставит возможность нашим пассажирам путешествовать в один из наиболее динамично развивающихся городов мира. Абу-Даби является центром деловой активности, крупным транспортным узлом, соединяющим торговые пути Востока и Запада, и, конечно же, популярным туристическим направлением. Мы убеждены: прямой рейс в столицу Объединенных Арабских Эмиратов будет востребован как туристами, так и бизнесменами, а также станет популярным направлением у транзитных пассажиров», — отметил гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец.

Абу-Даби станет третьим пунктом ОАЭ, куда авиакомпания «Белавиа» выполняет прямые регулярные рейсы. На данный момент белорусы могут добраться из Минска в Дубай и Шарджу.

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