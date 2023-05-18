ВСУ контролируют юго-западную часть Бахмута 18.05.2023, 19:24

2,782

В пригороде продвинулись до 1 км.

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте Донецкой области и его пригороде по состоянию на четверг, 18 мая.

У себя в Telegram-канале замминистра напомнила, что страна-террорист Россия стянула в Бахмут большую часть резервов и значительно усилила группировку войск в городе. В четверг оккупанты весь день атаковали Бахмут, защитники Украины отразили все атаки. По состоянию на вечер 18 мая Силы обороны контролируют юго-западную часть города.

Россияне также атаковали на окраинах к северу от Бахмута — все атаки отразили. На некоторых участках украинские защитники продвинулись на 500 м.

«В пригороде Бахмута на юге в течение дня шли ожесточенные бои. Противник переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, но понес потери и не смог выполнить свои задачи. На отдельных участках наши войска продвинулись на 1 км», — сообщила Маляр.

Она добавила, что оборона Бахмута и его пригорода выполняет свои задачи — Украина выигрывает время для «определенных запланированных действий». Замминистра также подчеркнула, что ситуация на Бахмутском направлении под контролем оперативно-стратегической группировки войск Хортица.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».