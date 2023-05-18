НАТО готовит план на случай открытого конфликта с Россией 18.05.2023, 19:47

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Впервые с холодной войны.

Страны запускают радикальную реформу военного планирования и впервые с холодной войны намерены подготовить детальные планы открытого вооруженного противостояния с Россией.

Как сообщает Reuters, тысячи страниц секретных документов, где будут прописаны действия на случай необходимости обороняться от российской атаки, лидеры государств-членов альянса намерены утвердить на саммите в Вильнюсе в июле.

Планы будут включать как укрепление войск, так и логистику, а их реализация может занять несколько лет. «Союзники будут точно знать, какие силы и возможности необходимы, где, что и как размещать», - пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя подготовку документов, в которых впервые с развала СССР дивизии и бригады альянса будут приписаны к обороне конкретных регионов.

После аннексии Россией Крыма НАТО кратно нарастило численность сил быстрого реагирования, а в прошлом году увеличило их еще почти в 8 раз - с 40 до 300 тысяч человек. Многонациональные батальоны появились сначала в трех странах Балтии и Польши, а затем - в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Теперь же крупнейший военный конфликт в Европе со времен Второй мировой вынуждает генералов делать то, чего не было десятилетиями — готовиться к войне принципиально иного масштаба, нежели операции в Афганистане и Ираке, где участвовали войска НАТО.

«Мы должны быть готовы к тому, что конфликт начнется в любой момент»» - говорит адмирал Роб Бауэр, один из наиболее высокопоставленных командующих блока.

Отличие от советского времени заключается в том, что на этот раз НАТО не к полномасштабной ядерной войне с Россией и ее союзниками, большинство которых уже стали членами альянса, отмечает историк Ян Хоуп, историк НАТО из штаб-квартиры Объединенного европейского командования.

«Мы не предвидим тот тип войны, который был при холодной войне, когда объединенные силы (НАТО) подверглись бы одновременной атаке стран Варшавского договора», - говорит Хоуп. Речь идет скорее региональных конфликтах, где требуется быстрое размещение войск, добавляет он.

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