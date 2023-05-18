Госсекретарь Совбеза Вольфович пугает Лукашенко 5 18.05.2023, 20:04

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Александр Вольфович

По его словам, НАТО активизировало все виды разведок в отношении Беларуси.

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время заседания совета Парламентской ассамблеи ОДКБ сказал, что НАТО активизировало все виды разведок в отношении Беларуси, а также России.

Он акцентировал внимание на том, что заметно возросла со стороны НАТО интенсивность всех видов разведки в отношении Беларуси и России. Вместе с тем он уточнил:

- Ежегодно мы фиксируем пролеты от 5 до 10 различных летательных средств разведывательного характера.

Вольфович добавил, что по имеющимся данным, численность развернутого передового контингента альянса в Восточной Европе составляет до 33 тысяч человек, в том числе в Польше и странах Балтии более 20 тысяч военных. Он рассказал, что в апреле 2023 года Польша приняла решение отказаться от выполнения положений соглашения об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом она уведомила Беларусь, а ранее это сделала Чехия. Госсекретарь Совбеза заметил:

- Фактически это был последний юридический акт в сфере контроля над вооружениями.

Он также заметил, что сейчас альянс проводит шесть многонациональных учений, в том числе и вблизи с границами Беларуси, а соответственно и вблизи с границами ОДКБ. Он подчеркнул, что это рост военной активности. Если говорить простым языком, то это неприкрытая угроза применения военной силы, уточнил он.

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