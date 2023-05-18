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ВСУ продолжают продвижение в Донецкой области

  • 18.05.2023, 20:06
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ВСУ продолжают продвижение в Донецкой области

Обновленная карта боев.

Украинские военные смогли оттеснить россиян в районе села, которое находится вблизи Соледара Донецкой области.

Об этом сообщает DeepStateMAP.

Согласно данным карты, украинские защитники освободили от россиян позиции под селом Сакко и Ванцетти.

Также на карте можно заметить незначительное продвижение бойцов ВСУ в районе села Клищиевка, которое находится на юге от Бахмута.

На других участках фронта значительных изменений пока не фиксируется.

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