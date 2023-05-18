ВСУ продолжают продвижение в Донецкой области
- 18.05.2023, 20:06
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Обновленная карта боев.
Украинские военные смогли оттеснить россиян в районе села, которое находится вблизи Соледара Донецкой области.
Об этом сообщает DeepStateMAP.
Согласно данным карты, украинские защитники освободили от россиян позиции под селом Сакко и Ванцетти.
Также на карте можно заметить незначительное продвижение бойцов ВСУ в районе села Клищиевка, которое находится на юге от Бахмута.
На других участках фронта значительных изменений пока не фиксируется.