ВСУ продолжают продвижение в Донецкой области 18.05.2023, 20:06

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Обновленная карта боев.

Украинские военные смогли оттеснить россиян в районе села, которое находится вблизи Соледара Донецкой области.

Об этом сообщает DeepStateMAP.

Согласно данным карты, украинские защитники освободили от россиян позиции под селом Сакко и Ванцетти.

Также на карте можно заметить незначительное продвижение бойцов ВСУ в районе села Клищиевка, которое находится на юге от Бахмута.

На других участках фронта значительных изменений пока не фиксируется.