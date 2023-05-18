Витебские врачи обнаружили в ЖКТ у ребенка батарейки, 16 магнитов и шуруп 2 18.05.2023, 20:19

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С редким клиническим случаем столкнулись хирурги УЗ «Витебский областной детский клинический центр», сообщает пресс-служба Главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома.

13 мая из УЗ «Дубровенская ЦРБ» госпитализирован ребенок в возрасте 1,8 года с клиникой желудочно-кишечного кровотечения. При обследовании и интраоперационно выявлены множественные инородные тела в ЖКТ — 2 батарейки, 16 магнитов и шуруп. Пациент экстренно прооперирован и в настоящее время заканчивает лечение в отделении хирургии.

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