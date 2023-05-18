Клуб из Саудовской Аравии предложил Месси «удивительный контракт» 1 18.05.2023, 20:34

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Лионель Месси

Саудиты идут ва-банк.

Испанский журналист Хайме Рурес рассказал, что «Аль-Хилаль» предложил удивительные условия контракта для аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

По его информации, клуб значительно улучшил свое прошлое предложение.

«Саудиты увеличили предложение до более чем 500 миллионов за один сезон. Все средства брошены на то, чтобы переход Месси состоялся», — цитирует Руреса Mundo Deportivo.

Также Хайме отметил, что «Барселона» будет делать все, чтобы вернуть аргентинца в свой состав. Однако финансовый фэйр-плей может помешать каталонскому клубу подписать Лео.

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