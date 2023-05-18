Цена на газ в Европе опустилась ниже $350 за тысячу кубометров 18.05.2023, 20:45

Впервые за два года.

Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов снижались на 3%. Стоимость газа опустилась ниже $350 за тысячу кубометров впервые за два года. Об этом свидетельствуют данные биржи Intercontinental Exchange (ICE).

По состоянию на 10:44 по киевскому времени, цены на фьючерсы по индексу TTF упали на 1,91% до уровня $348 за 1 тыс. куб. Такая динамика является отражением цен в предыдущий торговый день, когда газ оценивался в $357,8 за тысячу кубометров.

Снижение цен произошло на фоне аномально теплой зимы в европейских странах и высокой заполненности газовых хранилищ.

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