США отправят больше оружия Украине 2 18.05.2023, 21:07

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Пентагон выявил ошибку в подсчетах стоимости помощи.

Пентагон переоценил стоимость военного оборудования, которое он отправил на Украину, примерно на три миллиарда долларов. Эта ошибка открывает возможность отправки Украине большего количества оружия для защиты от РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Два высокопоставленных представителя Пентагона заявили, что ошибка произошла в результате присвоения более высокой, чем оправдано, стоимости оружию, которое было взято из американских запасов и затем отправлено на Украину.

«Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Украине», - заявил один из высокопоставленных чиновников оборонного ведомства.

При этом помощник сенатора на условиях анонимности сообщил, что Конгресс будет уведомлен о корректировке бухгалтерского учета в четверг, 18 мая.

Чиновник оборонного ведомства добавил, что, возможно, сумма переоцененного оружия может вырасти, так как Пентагон более тщательно изучает ситуацию, увеличивая сумму в 3 миллиарда долларов.

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