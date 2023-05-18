Появился трейлер фильма «Творец» о вражде людей и искусственного интеллекта

Появился трейлер фильма «Творец» о вражде людей и искусственного интеллекта1
- 18.05.2023, 21:12
- 1,234
Фильм выйдет на экраны 29 сентября.
Вышел трейлер фильма «Творец» о противостоянии людей и искусственном интеллекте. Видео появилось на YouTube-канале 20th Century Studios.
На официальном сайте фильма говорится о Джошуа, бывшем агенте спецслужб, завербованном для охоты на «Творца». Это архитектор продвинутого искусственного интеллекта, разработанного для защиты человечества с помощью секретного оружия.
Впоследствии Джошуа и его команда получили задачу уничтожить его, но обнаружили, что оружие конца света – это искусственный интеллект в виде маленького ребенка. Конечно, Джошуа не смог его убить и в конце концов приютил ребенка.
Режиссером и автором концепции фильма стал Гарет Эдвардс, тот самый режиссер, который снял «Rogue One». Джон Дэвид Вашингтон (Тенет) играет Джошуа, главного героя, горюющего из-за исчезновения своей жены, которую играет Джемма Чан. Фильм выйдет на экраны 29 сентября.