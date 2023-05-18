В Беларуси «Яндекс Go» и Uber поднимут тарифы 18.05.2023, 21:43

С 19 мая.

По информации Onliner.by, с 19 мая «Яндекс Go» и Uber изменят тарифы по крайней мере в Минске. Речь идет о подорожании, хоть и не самом значительном. В распоряжении редакции есть скриншот, который дает представление о росте тарифов.

Для понимания, в «Экономе» действующая на данный момент минимальная стоимость поездки составляет 2,5 рубля. В нее включены 4 минуты и 1,5 км пути. Далее по городу — не более 0,4 рубля за 1 км и не более 0,13 рубля за 1 минуту.

По всей видимости, минимальная стоимость может подрасти до 2,7 рубля, она будет включать уже 3 минуты и 1,5 км. Далее по городу — не более 0,45 рубля за 1 км и не более 0,13 рубля за 1 минуту.

Схожий рост цен ожидается и в «Комфорте». Минимальная стоимость поездки пока составляет 3,1 рубля, будет — 3,38 рубля. Далее стоимость за 1 км может вырасти с 0,5 рубля до 0,56 рубля при той же цене за каждую минуту.

В целом такой шаг был ожидаем, по крайней мере, с того момента, как с 1 января этого года для ИП была увеличена ставка подоходного налога. Это увеличило финансовую нагрузку на водителей. А они давно говорили о том, что для сохранения уровня предложения на рынке необходимо повышать тарифы.

Кстати, в апреле 2022 года «Яндекс Go» уже делал аналогичный шаг, впрочем, серьезной переменой для пользователей это не стало.

Информацию об изменении тарифов подтвердили корреспонденту Onlíner в пресс-службе «Яндекс Go».

— Вместе с нашими партнерами-перевозчиками в нескольких городах приняли решение оптимизировать тарифы таким образом, чтобы, с одной стороны, частично компенсировать рост цен на приобретение и обслуживание автомобилей, а с другой, стоимость поездок оставалась по-прежнему доступной для пользователей. По нашим расчетам, рост среднего чека будет в пределах 3% с учетом динамического ценообразования, — говорят в компании. — За счет оптимизации тарифов ожидаем, что больше водителей станут выходить на линию, что приведет к повышению качества сервиса и сделает поездки для пользователей доступнее. Также в городах продолжают действовать наши мотивационные программы для партнеров и их водителей, которые позволяют увеличить доход от поездок.

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