Зеленский: Бригады обороны главные стратегические задачи выполнили 18.05.2023, 21:50

Владимир Зеленский

Президент Украины провел заседание военного кабинета.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 18 мая провел заседание военного кабинета. Об этом он сообщил во время своего видеообращения.

Украинский лидер рассказал, что военный кабинет – это «особый формат работы в узком кругу с теми, кто отвечает за оборону государства».

По словам Зеленского, на заседании были командующие ключевыми направлениями фронта, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Генштаб, разведка и те, кто отвечает за безопасность.

«Первое: бригады обороны – молодцы, главные стратегические задачи выполнили, детали сейчас не время сообщать. Второе: бригады наступления – молодцы, готовимся, без деталей. Третье: по защите гражданских – Воздушные силы – молодцы», – отметил президент.

Он добавил, что приоритеты на эту неделю, следующую и ближайшее время в целом – дополнительные системы ПВО, дополнительные ракеты, учения и самолеты, дальнобойное оружие.

«И это будет», – коротко подытожил глава украинского государства.

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