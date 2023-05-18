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Украинский нацгвардеец сбил российский разведывательный беспилотник «Элерон»

  • 18.05.2023, 22:18
Украинский нацгвардеец сбил российский разведывательный беспилотник «Элерон»

Фотофакт.

В Луганской области во время боев за город Кременная нацгвардеец сбил вражеский разведывательный беспилотник «Элерон».

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Гвардеец с позывным Лютый рассказывает, что это довольно редкий экземпляр и был приземлен с помощью стрелкового оружия. Этот БПЛА представляет собой комплекс для воздушной разведки и наблюдения ближнего действия.

«Мне удалось захватить этот новый российский беспилотник относительно невредимым. Поэтому считаю охоту успешной, а интересные данные из этого дрона были переданы соответствующим инстанциям Сил обороны Украины», - сказал боец 31-й Бригады Национальной гвардии Украины.

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