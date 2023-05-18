В Пружанах на стадионе 14-летний парень разбил ногами восемь сидений 18.05.2023, 22:22

Иллюстративное фото

Его судили прямо в школе.

Суд Пружанского района приговорил подростка к 1,5 года «домашней химии» за хулиганство. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе судебного следствия установлено, что 14-летний парень 24 и 26 февраля 2023 года в вечернее время, находясь на территории городского стадиона, умышленно разбил ногами 8 сидений, установленных на зрительных трибунах. «Геройство» молодого человека снимали на видео для соцсетей девушки.

Ущерб оценили на сумму более 260 рублей. Его в ходе предварительного расследования возместила мать парня.

Выездное заседание прошло в средней школе № 4 города Пружаны. Суд признал подростка виновным по ч. 1 и 2 ст. 339 УК Беларуси (Хулиганство, совершенное повторно) и приговорил к 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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