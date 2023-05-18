Минобороны Украины показало уничтоженный танк россиян под Херсоном
- 18.05.2023, 22:34
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Проиграл в прятки.
Российские оккупанты пытались спрятать свой танк в одном из ангаров в Херсонской области. Но украинские военные его все равно нашли и уничтожили.
Украинские военные в селе Голая Пристань Херсонской области заметили, что в одном из ангаров скрывается вражеский танк и обезвредили его.
«Однажды российский танк и украинская армия играли в прятки. Российский танк скрылся в ангаре, но все равно проиграл», - говорилось в сообщении Минобороны.
Отметим, что Голая Пристань расположена вблизи Днепра на левом берегу Херсонской области, который находится под контролем оккупантов. Херсон и правый берег области были освобождены в начале ноября 2022 года, после чего они регулярно обстреливаются россиянами, в частности, из Голой Пристани.
Once upon a time, a russian tank and the #UAarmy were playing hide and seek.— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 18, 2023
The russian tank hid in a hangar, but still lost.
Hola Prystan, Kherson region. pic.twitter.com/PljOrqTggW