Минобороны Украины показало уничтоженный танк россиян под Херсоном 18.05.2023, 22:34

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Иллюстративное фото

Проиграл в прятки.

Российские оккупанты пытались спрятать свой танк в одном из ангаров в Херсонской области. Но украинские военные его все равно нашли и уничтожили.

Украинские военные в селе Голая Пристань Херсонской области заметили, что в одном из ангаров скрывается вражеский танк и обезвредили его.

«Однажды российский танк и украинская армия играли в прятки. Российский танк скрылся в ангаре, но все равно проиграл», - говорилось в сообщении Минобороны.

Отметим, что Голая Пристань расположена вблизи Днепра на левом берегу Херсонской области, который находится под контролем оккупантов. Херсон и правый берег области были освобождены в начале ноября 2022 года, после чего они регулярно обстреливаются россиянами, в частности, из Голой Пристани.

Once upon a time, a russian tank and the #UAarmy were playing hide and seek.

The russian tank hid in a hangar, but still lost.

Hola Prystan, Kherson region. pic.twitter.com/PljOrqTggW — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 18, 2023

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